21 marzo, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

imagen-108172-800

Conferencia «Las mujeres en el pensamiento de José de San Martín

@ctesnot 20 marzo, 2026 0
imagen-108164

Emilio Aguilera rinde homenaje a la mujer en el Teatro Vera

@ctesnot 20 marzo, 2026 0
imagen-108009-800

Corrientes fue sede del Encuentro Provincial de Fortalecimiento, Calidad y Capacitación Turística

@ctesnot 18 marzo, 2026 0

Te pueden interesar

imagen-108218-800

Las guardias en los hospitales y CAPS funcionarán normalmente

@ctesnot 20 marzo, 2026 0
imagen-108208(1)-800

La Escuela de Gobierno como un espacio para generar nuevos paradigmas en gestión pública

@ctesnot 20 marzo, 2026 0
imagen-108204-800

Lavalle: pasos iniciales para un puerto estratégico en el suroeste correntino

@ctesnot 20 marzo, 2026 0
imagen-108196-800

En el Día Mundial del Agua, el ICAA promueve medidas para su uso responsable

@ctesnot 20 marzo, 2026 0