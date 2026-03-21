En el Día Mundial del Agua, el ICAA promueve medidas para su uso responsable

En el marco del Día Mundial del Agua que se celebra el próximo 22 de marzo, el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) destacó la importancia de la participación activa en la gestión sostenible del agua, la fecha es una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de adoptar prácticas responsables en el manejo de los recursos hídricos.

El tema del Día Mundial del Agua para el presente año es “el agua y la igualdad de género”, la campaña subraya que, se necesita un enfoque transformador basado en los derechos humanos que integre de manera efectiva la participación y el liderazgo de las mujeres en la planificación, gestión y toma de decisiones sobre el agua con el lema mundial “Donde fluye el agua, crece la igualdad”

La gestión sostenible de los recursos hídricos implica un enfoque integral que contempla el aprovechamiento del agua de manera equilibrada, asegurando el desarrollo productivo, el abastecimiento para consumo humano y la preservación de los ecosistemas. Este modelo promueve el uso eficiente del recurso, minimizando los impactos ambientales.

En este marco, el ICAA ejerce su rol como autoridad de aplicación en materia hídrica, regulando y controlando actividades vinculadas al uso del agua, tales como concesiones para producción agrícola, ganadera e industrial, desarrollos urbanos, obras de infraestructura y aprovechamientos recreativos. Asimismo, impulsa el monitoreo permanente de la calidad de agua.

Otro aspecto clave es la planificación y ejecución de obras hídricas que contribuyen a la mitigación de riesgos, como inundaciones o anegamientos, y al ordenamiento territorial. A su vez, el organismo brinda asesoramiento técnico a municipios para fortalecer la gestión local del agua y promover soluciones adaptadas a cada región.

Desde el ICAA se destaca que el cuidado del agua es una responsabilidad compartida entre el Estado, el sector productivo y la comunidad. En este sentido, se promueve la adopción de prácticas sostenibles que contribuyan a preservar este recurso estratégico entre ellos:

·Fomentar el uso eficiente del agua en actividades productivas y domésticas, evitando el derroche.

·Controlar y regular los vertidos para prevenir la contaminación de ríos, arroyos y acuíferos.

·Impulsar buenas prácticas agrícolas y ganaderas que reduzcan el impacto sobre el recurso hídrico.

·Fortalecer los sistemas de monitoreo de calidad de agua para una detección temprana de impactos.

·Incentivar la educación ambiental y la concientización ciudadana sobre el uso responsable del agua.

·Trabajar de manera articulada con municipios y organismos para una gestión integrada del recurso.