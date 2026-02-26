El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este miércoles en Yapeyú, el acto y desfile cívico militar por el 248° aniversario del natalicio del General Francisco de San Martín. Durante su mensaje, el Mandatario provincial aseguró que, si bien «Argentina atraviesa tiempos difíciles», cada vez que esto sucede, «siento la necesidad de volver a San Martín para entender que con coraje se pueden encarar desafíos con creatividad», así que «acá nadie baja los brazos ni se rinde» afirmó.

Para conmemorar el aniversario 248° de natalicio y legado del Padre de la Patria y el Libertador de América, José Francisco de San Martín, ante una comitiva de autoridades civiles y militares, intendentes de localidades vecinas, pobladores yapeyuanos, alumnos de distintos establecimientos educativos e integrantes de agrupaciones tradicionalistas se congregaron en la localidad correntina de Yapeyú este miércoles.

El acto de homenaje comenzó cerca de las 9.30, en las inmediaciones del templete donde se resguardan los restos de la casa que vio nacer, con la recordación de una escena en que sus padres, don Juan de San Martín y Gregoria Matorras, recibían al menor de sus cinco hijos, en conmemoración del momento en que comenzó a forjarse la libertad americana en la leal nación guaraní.

Tras el ingreso del sable corvo en manos del sargento Carlos Matucheski, perteneciente al Destacamento «Yapeyú» del Regimiento de Granaderos a Caballo, aquel que acompañara al general en toda América, dio apertura al acto de revista de tropas, para luego entonar las estrofas del Himno Nacional a cargo de la Banda Militar Vuelta de Obligado, del Grupo de Artillería de Monte 3 con asiento en Paso de los Libres.

Acto seguido, se realizó una invocación religiosa alusiva a la fecha, por parte del padre Aníbal Ciarrochi y como parte del acto, se realizó también el tradicional homenaje de los granaderos al Sargento Cabral.

Honrar el legado

A través de un cálido discurso, y destacando los valores del padre de la Patria, el gobernador instó a continuar con el legado de El Libertador, y honrarlo trabajando de manera mancomunada para que “vayamos unidos al futuro”.

“Es un honor y satisfacción estar presente en la tierra que vio nacer al padre de la Patria, al correntino más amado y respetado por todos los argentinos, al héroe nacional”, comenzó diciendo el gobernador Juan Pablo Valdés al momento de tomar la palabra. Así, el mandatario en la cuna de héroes recordó que “debemos invocar su figura en tiempos difíciles –haciendo alusión a la situación actual del país- para que nos sirva como antorcha para avanzar al futuro”.

En ese sentido, hizo mención al contexto que debió atravesar San Martín diciendo que “le tocó traspasar un continente americano que buscaba su libertad del reino de España con armamento precario, pero con la convicción de ser libres y forjar el destino” y así “forjó un ejército de valientes que ofrendaron sus vidas con una causa que hicieron suya”, mencionó Valdés y revalorizó, además, en la ocasión la figura del soldado Juan Bautista Cabral quien “en sus venas corría crisol de sangre esclavas y nativas y siempre es nombrado y recordado en nuestra tierra”.

De esa manera, el mandatario parafraseó estrofas de la Marcha de San Lorenzo que enaltecen la figura de Cabral y resaltó que “él ya había entendido que su jefe tenía un líder con coraje y grandeza con un pensamiento original y sin pretensiones personales de poder o dinero, que ofrendó su vida para salvarlo” y por ello, “San Martin honró su sacrificio y junto a Argentina, Chile y Perú los llevó a la independencia y se abrazó con Simón Bolívar para continuar la gesta y finalmente marchó al exilio para no ser parte de guerra fratricidas”, argumentó durante su discurso haciendo una breve reseña de la vida del general.

En tanto, llevando lo expuesto al contexto nacional, Valdés expresó que “Argentina atraviesa tiempos difíciles y resulta complejo de entender” porque “es un suelo rico en recursos naturales, con una población de niveles de educación muy alto y universidades que rankean a nivel nacional e internacional, con emprendedores que están dispuestos a poner el hombro, docentes dispuesto a enseñar, con personal de salud destinados a curar y policías dispuestos a dar seguridad a todos”, añadió en su reflexión. “Argentina posee 5 premios nobeles, jóvenes que triunfan en las artes y las ciencias, pero no logramos dejar atrás las sucesivas crisis que nos azotan”, acentuó el gobernador y en ese sentido, dijo que “cuando suceden estos hechos vuelvo a San Martín y recuerdo su coraje y que se pueden encarar desafíos con creatividad para encontrar soluciones originales para llevar la misión adelante”.

“Y que, a la vez, tenemos siempre un abrazo fraternal para estar cerca y avanzar juntos, porque nadie baja los brazos y sabemos que acá no se rinde nadie”, sostuvo al cierre de su discurso para finalmente instar a los presentes a que “vayamos unidos al futuro porque tenemos todo para triunfar” y “en el día de su nacimiento: ¡Viva San Martín, viva Corrientes y viva nuestra querida Argentina!”, cerró.

Ejemplos de austeridad

Al dirigirse a los vecinos y autoridades presentes, el jefe comunal de Yapeyú, Ramón Barrios subrayó el rol de San Martín para enseñar a los argentinos “de qué somos capaces”.

“Ese yapeyuano venció toda adversidad, con coraje y valor, para luchar por la libertad de medio continente. Tal vez hoy, al verlo inmortalizado en el bronce eterno, nos resulte difícil imaginarlo como un niño, jugando descalzo o tiñendo con sus risas las paredes de piedra de la vieja casa que lo vio nacer”, reflexionó Barrios, a la vez que invitó a “rescatar su legado y el ejemplo de esfuerzo, unió y trabajo en equipo con que organizó la hazaña de cruzar los Andes, y la empatía con que generó el respeto infinito de cada uno de los granaderos”, resaltó.

En otro párrafo de sus palabras alusivas, recordó el sueño de San Martín de una Latinoamérica independiente, y destacó su capacidad “de pensar en el bienestar del pueblo como finalidad última de sus acciones”.

En un repaso por la vida del Libertador, Barrios también mencionó el origen de la tierra guaraní que lo vio nacer, y luego lo vio volver para integrar a sus hermanos a las filas de los granaderos. “Me parece tiempo de tomar como ejemplo la entereza de su carácter, fundada en la humildad, el coraje y el valor de la palabra, y la renuncia a lujos y premios: son el camino que debemos seguir”, sostuvo.

Al final, tras instar a tomar como ejemplo el legado de San Martín, rogó junto a las autoridades del poder ejecutivo por “los objetivos de gobierno, que sean siempre de federalismo y el fortalecimiento de la democracia, ayudando a cada municipio a crecer y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Sobre nuestros hombros se encuentra el legado de San Martín, seamos una continuación de su obra”, expresó.

Tras el discurso programado de las autoridades, se colocaron ofrendas florales al pie del Monumento de don José de San Martín.

Luego se efectuó el retiro del Sable del Libertador tras la tradicional Diana de Gloria.

Finalizando el acto central, la Agrupación Libertador adoptó dispositivo para el desfile cívico militar que se desarrolló por la calle Sargento Cabral, frente a la Municipalidad de Yapeyú y la plaza San Martín. Allí, desfilaron instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, fuerzas armadas nacionales y provinciales, y agrupaciones gauchas.

En este marco, las autoridades, además, se dirigieron hacia el Templete sanmartiniano para realizar la firma del libro de visitas.

Presencias

En la oportunidad, acompañaron al gobernador e intendente anfitrión, el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, los ministros de Seguridad, Adán Gaya, de Justicia, Juan José López Desimoni, de Educación, Ana Miño, de Desarrollo Social, José Irigoyen, de Turismo, Juan Esteban Braillard Poccard, el vicepresidente 1° del Senado, Henry Fick, legisladores provinciales, autoridades municipales y personal de las fuerzas de seguridad.