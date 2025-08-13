En Esquina brindaron charlas sobre bullying, grooming y consumo problemático

El subsecretario de Seguridad Ciudadana de Corrientes, Oscar Martínez, visitó la ciudad de Esquina para encabezar jornadas de prevención en la Escuela Técnica y la Escuela Normal, dirigidas a estudiantes y docentes, con el objetivo de concientizar sobre bullying, grooming y consumo problemático.

En la Escuela Técnica, el rector Raúl Cardozo dio la bienvenida al funcionario y resaltó la importancia de trabajar junto a especialistas para orientar a alumnos y tutores, previniendo situaciones de riesgo. “Necesitamos el apoyo de profesionales para prevenir el consumo problemático y el bullying. Agradecemos que nos acompañen en beneficio de nuestros estudiantes”, expresó.

Martínez explicó que estas actividades forman parte de las acciones preventivas que la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana desarrolla en toda la provincia. “Queremos que los chicos comprendan el daño que provocan estas problemáticas, que se pongan en el lugar del otro y que puedan identificar señales de alerta para pedir ayuda a tiempo”, afirmó.

Las charlas fueron dictadas por el cuerpo técnico, quienes abordaron los riesgos, las consecuencias y las estrategias para pedir ayuda, además de remarcar el rol de las familias y las escuelas en la detección temprana.

El subsecretario subrayó que el consumo problemático muchas veces comienza de manera casual, pero puede derivar en situaciones graves. “La prevención es fundamental, y tanto jóvenes como padres deben estar atentos”, dijo, destacando la necesidad de un trabajo articulado con docentes y familias.

La actividad se concretó por invitación de la senadora nacional, Gabriela Valenzuela y contó con el respaldo del gobernador de Corrientes, remarcando que la seguridad ciudadana también se construye a través de la educación y la prevención.

Cabe recordar que la subsecretaría de Seguridad Ciudadana atiende consultas y brinda asistencia a la comunidad a través de sus redes sociales oficiales en Instagram y Facebook, con un equipo especializado que responde de forma directa.