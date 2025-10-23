En Goya, Valdés entregó viviendas en la zona de El Remanso

El gobernador Gustavo Valdés entregó este miércoles en Paraje El Remanso, en la zona norte de Goya, 10 viviendas amuebladas del programa provincial “Oñondivé” y ratificó la construcción de otras 10, según un compromiso asumido oportunamente. También se comprometió a atender la situación de la zona costera El Remanso, que se encuentra en situación de progresivo desmoronamiento, por lo cual, estás familias beneficiarias debieron ser reubicadas cerca del lugar en terreno firme en Avenida Patricias Argentinas 1650.

De esta forma, el mandatario ratificó la premisa de hacer realidad el sueño del techo propio para las familias de dicho paraje, entregándoles las unidades habitaciones totalmente equipadas, con muebles y electrodomésticos, garantizando a los adjudicatarios bienestar desde el primer día.

En el marco del acto, y al dirigirse a los presentes, el gobernador Gustavo Valdés puso de relieve que con la intervención de la municipalidad de Goya y en base a la entrega de estas unidades habitacionales, “estamos reubicando a estas familias, para darles seguridad”, teniendo en cuenta que se encontraban en una zona complicada, ya que el Río Paraná amenazaba sus casas.

En tanto, el mandatario resaltó la decisión de la Provincia de avanzar con el programa “Oñondivé”, por medio del cual “estamos haciendo viviendas en toda la provincia, aún cuando el gobierno nacional nos decía que no hay recursos para hacerlas”.

En ese sentido, Valdés detalló que con este programa se llevan ejecutadas 1.200 viviendas y otras 300 serán próximamente entregadas, llegando a las 1.500, lo que significa una fuerte inversión del orden de los 75 mil millones de pesos con “recursos de los correntinos”.

A su vez, el titular del ejecutivo provincial destacó que las viviendas se entregan completamente amuebladas y equipadas, promocionando de esa forma la mano de obra y la industria goyana, dinamizando a la ciudad como polo industrial mueblero.

Para cerrar, Valdés felicitó a los adjudicatarios y anheló que “disfruten de estas viviendas” que se traducen en mejor calidad de vida para la gente.

Lizardo González

El interventor de Invico, Lizardo González explicó que la entrega de estas diez viviendas corresponde a un convenio de un total de 20, cuyas restantes están próximas a construirse. Oñondivé es un programa donde confluyen distintas áreas estatales, como Desarrollo Social, los municipios y el propio Invico.

“Más de 1.200 viviendas ya fueron entregadas, hay 150 terminadas listas para entregarse y otras 300 están firmadas para comenzar su construcción”, indicó el funcionario, destacando “la decisión política del gobernador Valdés de apostar al programa”.

Intendente Hormaechea

En esa línea declaró el intendente de Goya, Mariano Hormaechea, quien agradeció el apoyo de la Provincia. Informó también que, además de entregar viviendas dignas, la iniciativa permite reubicar a familias que sufrían el socavamiento de la costa. “La idea ahora es sanear y recuperar esos espacios públicos, que van desde la zona de Canal de Chape hasta casi el camping de La Bancaria”. Se despidió agradeciendo la confianza que los vecinos depositaron en su gestión.

Agradecimiento vecinal

En referencia a la reubicación de estas 10 familias, las cuales vivían en la zona del Remanso, y sufrieron el desmoronamiento de las costas, la adjudicataria Teresa De Jesús Sánchez, manifestó su felicidad por la concreción de estas viviendas, «ya que pasaron intendentes, gobernadores y usted –dirigiéndose a Valdés- tomó la posta y nos reubicó para estar a salvo”.

Asimismo, la vecina agradeció la gestión del mandatario y recordó “que este fue un camino muy largo por el que pasamos”.

En el transcurso del acto, se entregaron las llaves y respectivas carpetas a los adjudicatarios, finalizando con la recorrida por las viviendas entregadas.

Presencias

También participaron del acto, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, el gobernador electo, Juan Pablo Valdés, el diputado electo, Eduardo Tassano, demás legisladores, autoridades municipales, concejales y adjudicatarios.