En la primera recomposición del año, Provincia aumentó 6% e incrementó la ayuda escolar

La inversión es de $110 mil millones anuales adicionales. En un contexto de caída de ingresos coparticipables entre enero y febrero que acumula un 12%, la decisión del gobernador Juan Pablo Valdés fue elevar el ingreso salarial mensual de activos, jubilados y pensionados. La ayuda escolar asciende a $230 mil por estudiante.

Como primera medida de este 2026 en el marco de la política salarial que irá actualizándose durante el año, la Provincia de Corrientes otorgó un aumento del 6% e incrementa la ayuda escolar. La decisión alcanza a los trabajadores activos de todos los sectores de la administración pública correntina, así como también a jubilados y pensionados.

Las medidas fueron comunicadas por el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, acompañado por el subsecretario de Finanzas, Héctor Grachot, y el tesorero General de la Provincia Jorge Gazzo. Fue a través de una conferencia de prensa, en la mañana de este jueves, en el Salón de Acuerdos General San Martín, de la sede de la cartera económica provincial.

En un contexto nacional muy difícil, con fuerte caída de recursos nacionales vinculada con la coparticipación federal, donde la reducción de ingresos a Corrientes entre enero y febrero de este año acumularon un 12% menos, el gobernador Juan Pablo Valdés, con el diseño técnico del Ministerio de Hacienda y Finanzas, avanzó con la decisión de aumentos salariales a los trabajadores activos, jubilados y pensionados de la provincia.

La resolución de recomposición se ejecuta de acuerdo a la disponibilidad de recursos, con sustentabilidad en el tiempo de la decisión y responsabilidad financiera. La inversión adicional anual de esta decisión es de $110 mil millones.

Ministro Rivas Piasentini

“Al pasar de cifras no remunerativas a remunerativas estamos mejorando la calidad, conceptualmente hablando, del salario. Estos puntos además son base de cálculo del sueldo anual complementario, y financia además al IPS y al IOSCOR”, resaltó el Ministro Marcelo Rivas Piasentini durante el contacto con los medios presentes.

Además, recordó que los incrementos otorgados a la administración pública en general alcanzan también a los ex combatientes de Malvinas, quienes “cada vez que realizamos un incremento, son tenidos en cuenta”.

Rivas Piasentini reiteró que este primer incremento del año anunciado representa una inversión de 110 mil millones de pesos anuales adicionales, que se agregan a la inversión salarial que “en distintos conceptos, ya suman 140 mil millones, y que también tiene un efecto dinamizador en el mercado local”, indicó.

“Aunque el componente de coparticipación que no se ha recibido ha sido altamente negativo en estos dos meses – por enero y febrero, en los cuales se dejaron de recibir un monto aproximado de 180 mil millones – de igual manera el Gobernador Juan Pablo Valdés tomó esta decisión, como primer anuncio del año, pero van a haber otros. En años anteriores hemos tenido hasta 5 incrementos”, recordó, a la vez que puso de relieve la “responsabilidad para seguir la evolución de los recursos”.

“Es una decisión del gobernador que la recuperación de los salarios de todos los trabajadores sea uno de los ejes de la política pública que se va a llevar adelante”, enfatizó el titular de la cartera de Hacienda.

En comparación con 2025, Rivas Piasentini recordó que se otorgó durante el año un 35% de incremento, que “generó una recuperación del salario real por encima de la inflación, que fue del 31.5%”, sostuvo.

“Este año tenemos la misma premisa: generar anuncios constantes, de manera de ir ganándole a la inflación, que golpea no solo el salario de los trabajadores, sino también a las arcas públicas”, explicó al final.

Detalle de las medidas

Ayuda escolar

El monto es de $230.000. La medida beneficia a 40.000 estudiantes, por única vez en el año.

Administración General

Este sector no incluye a Docentes ni Seguridad.

Aumento de 6% de la asignación de clase de todas las categorías.

Incluye a los Excombatientes de Malvinas.

Vialidad Provincial

Incremento de 6% al valor del Básico.

Seguridad

Aumento de 6% del Valor Punto. Y se eleva el mínimo garantizado en 6%.

Se actualizan los Códigos 179, 180 y 601.

Salud Pública

Guardias Médicas 50% de incremento.

Incremento de 6% a Residentes (Provinciales y Nacionales), Becas de Fortalecimiento y Becas de Enfermería, beneficiarios del programa Más y Mejor Trabajo.

Sector Docente

Aumento al básico de un 6%.

Se aumenta un 25% al código 632 Complemento Docente Provincial

Cabe recordar que el código 632 es un concepto REMUNERATIVO y se liquida hasta dos cargos.

A partir de marzo es de $446.700. Hasta febrero fue de $314.200.