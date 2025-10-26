En los tres primeros meses se distribuyeron más de 400 frascos de cannabis medicinal en hospitales

Los frascos son entregados con receta médica y son de uso exclusivo para cobertura pública. Se reparten en las farmacias de los nosocomios.

El Ministerio de Salud Pública informó que en los primeros tres meses luego del lanzamiento del primer lote, se entregaron más de 400 frascos de cannabis medicinal en farmacias hospitalarias. La distribución se hace a través de la Droguería Central y está disponible en todos los nosocomios de la provincia bajo prescripción médica.

El Caá Cannabis es un aceite que se encuentra dentro de la categoría de producto vegetal, a base de planta de cannabis, y sus derivados para su utilización en la medicina humana. Tiene una concentración de CBD del 2,5%, por eso se llama de espectro completo. Es decir que mantiene toda la gama de principios activos de la planta.

Cabe indicar que la Sociedad del Estado para la Producción, Fomento e Investigación de cannabis medicinal (SEPROF) obtuvo la habilitación provincial para operar su laboratorio de «Caa Cannabis» y fue autorizada para la investigación y producción de cannabis con fines medicinales.

Desde el Ministerio de Salud Pública, se remarcó que los frascos se distribuyen bajo receta médica y es exclusivo para cobertura pública. Con esa prescripción, se pueden retirar en las farmacias de los hospitales de la provincia.

La implementación de esta política garantiza una mejora en la calidad de vida de los pacientes y refuerza la importancia de la investigación científica y la innovación. Corrientes, es una de las pocas provincias del país con producción propia.

En el proyecto intervienen el Gobierno de Corrientes, a través de los Ministerios de Producción y Salud Pública, profesionales del INTA, INTA y la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Hebrea de Jerusalén de Israel, el Gobierno de Jujuy, la empresa Cannabis Patagónico y la firma Brest & Brest.

La Ley N° 27.350 establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de aceite de cannabis y sus derivados. La provincia de Corrientes se adhirió a dicha normativa mediante la Ley N° 6.457, que permite la incorporación de derivados de cannabis con fines medicinales y/o terapéuticos al Sistema de Salud Pública.