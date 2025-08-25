En Mocoretá, Valdés habilitó el nuevo Centro Integral de Atención para personas con Discapacidad

Este lunes, el gobenador Gustavo Valdés inauguró el nuevo Centro Integral de atención para personas con discapacidad en la localidad Mocoretá donde remarcó el compromiso del Gobierno provincial diciendo que «uno puede actuar ante la problemática de dos maneras: negarla u ocultarla, y nosotros creemos que de la discapacidad nos tenemos que ocupar», dijo Valdés.

Dicho Centro está ubicado entre las calles Buenos Aires, 25 de Mayo, y cuenta con un Área Administrativa que cuenta con sala de espera, dirección, atención al público y asistente social, dirección – secretaría, sala de profesores y reuniones; un Área de Rehabilitación que presenta una sala de espera, gabinete, depósito.

Además posee sanitarios para niños y niñas, sanitario común y para discapacitados, estimulación, rehabilitación; un Área de Diagnóstico y Aprendizaje, que cuenta con un consultorio – enfermería, aulas, sanitario para niños, sanitario común, y sanitario para discapacitados.

Dar repuestas

“Es un gusto poder habilitar estas obras”, indicó el mandatario al remarcar la importancia de la obra habilitada en la jornada donde remarcó además que “desde el Gobierno provincial nos ocupamos de la discapacidad” porque “debemos poner la inversión necesaria para dar respuestas a las familias”.

En ese sentido, Valdés sostuvo que “estos son los primeros pasos donde vamos a ir evolucionando y atendiendo sobre la problemática”, por ello, “estamos presente en este espacio que es un punto de encuentro”.

Para cerrar, el gobernador mencionó que durante la gestión provincial hubo una fuerte apuesta a brindar mejoras habitacionales a las familias con integrantes con discapacidad ya que “consideramos que necesitan la contención y amor necesaria”.

Inclusión

En la ocasión, el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, explicó que el Centro se enmarca en uno de los ejes políticos trazados por el Gobernador Valdés, la “inclusión”, y que hoy se cumple con el objetivo impuesto con la inauguración de este segundo Centro en Mocoretá. “Que la Provincia sea pionera de estos Centros demuestra la importancia que el Gobierno le da a la discapacidad”.

Por último, el Ministro destacó que el Centro se creó con una inversión integra de la Provincia, y que concentrará a muchas personas discapacitadas que viven alrededor de Mocoretá y podrán realizar sus terapias en el lugar.

Segundo Centro

Por su parte, la presidenta de Coprodis, Roxana Tanuri expresó su emoción al inaugurar el segundo Centro en la provincia -el primero con sede en Yapeyú- ya que “este es un proyecto que venimos construyendo hace cinco años que va a beneficiar a las personas con discapacidad en Corrientes”.

Asimismo, la referente de la cartera indicó que “tenemos una gran satisfacción y orgullo hacer realidad estos centros convirtiéndonos en pioneros en el país” y para concluir, precisó que otras provincias mostraron interés en poder conocer el proyecto para plasmarlo en sus territorios.

Apuesta

En tanto, el intendente, Juan Pablo Fornaroli remarcó que “esta obra sintetiza lo que nos trajo hasta acá vinculados a la vida política donde apuntamos a transformar la realidad” donde “acá vemos el valor humano que le dimos en la localidad por parte de la gestión municipal”, agregó.

A su vez, destacó el apoyo del Gobierno provincial en la construcción de la obra que brindará respuestas a las familias del municipio.

Para dejar inaugurado formalmente las instalaciones se realizó el corte de cinta y posterior recorrida del lugar y a además, través de la declaración 002/25, el Concejo Deliberante de la localidad declaró de interés municipal la inauguración ante el aporte a la inclusión plena de los derechos humanos en el municipio.

Presencias

En la jornada acompañaron al gobernador, el vicepresidente 1° del Senado, Henry Fick, ministros del Poder Ejecutivo, concejales, legisladores provinciales, entre otros.