Será el domingo 9, desde las 20 hs. con un especial repertorio. Referente indiscutida de la música de cámara en Argentina, reconocida a nivel internacional, Las entradas ya están a la venta en weepas.ar y en boletería del teatro.

La Camerata Bariloche, considerada la mejor orquesta de cámara en la historia de la música argentina, se presentará en Corrientes para ofrecer un concierto inolvidable el próximo domingo 9 de noviembre en el Teatro Oficial Juan de Vera, desde las 20.

Fundada en 1967, la agrupación llega a la región con una historia que la posiciona como un emblema de la excelencia musical del país, con más de 2.000 conciertos en los escenarios más prestigiosos del mundo.

La Camerata está integrada por músicos del Teatro Colón y de la Orquesta Sinfónica Nacional. Fue la primera formación de cámara argentina en alcanzar renombre internacional y a lo largo de su carrera ha realizado más de 30 giras internacionales en 35 países.

Además, representó a la Argentina en eventos culturales de relevancia como las Olimpíadas Culturales de México y Múnich, la Expo-70 de Osaka (Japón) y festivales de renombre en Austria, Italia, Suiza, Estados Unidos, España y México.

Actualmente, es dirigida por el violinista Freddy Varela Montero, quien además es su concertino, la Camerata ha compartido escenario con figuras como Astor Piazzolla, Martha Argerich, Yehudi Menuhin, Mstislav Rostropovich y Jean Pierre Rampal, entre muchos otros.

Con más de cincuenta años de trayectoria, la Camerata Bariloche ha recorrido los escenarios más importantes del mundo, destacándose por la excelencia de sus interpretaciones, su calidez artística y un repertorio que combina lo clásico con nuevas propuestas musicales.

El público correntino tendrá la oportunidad de disfrutar de un espectáculo único, en el que se desplegará la maestría de sus músicos en un programa pensado para emocionar y acercar la música de cámara a todas las generaciones.

Entradas

Ya a la venta, se consiguen a partir de $26.500 en weepas.ar y en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados, de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs. Para clientes del BanCo con tarjetas de crédito Visa, pueden adquirirse hasta en 3 cuotas sin interés y hasta 20% de reintegro.

+ Info

Instagram | @teatrooficialjuandevera