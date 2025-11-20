Continuando con su visita en misión comercial a la India, el gobernador Gustavo Valdés se reunió este martes en Nueva Delhi con directivos de la empresa maderera MK Pine Wood, con el objetivo de profundizar los vínculos de negocios y aperturas de nuevos mercados.

Ante ellos, el mandatario presentó las potencialidades de producción y exportación que tiene Corrientes en los rubros de superficies forestadas con certificación internacional de sostenibilidad, trabajadores calificados, parques industriales y puertos a la vera de la Hidrovía Paraná – Paraguay.

Durante el encuentro, el gobernador, acompañado por su comitiva oficial, puso de relieve que, en madera, el 40% de las exportaciones correntinas están destinadas a la India, para lo cual consideró fundamental “profundizar el vínculo comercial que ya tenemos y que viene creciendo año a año”, dejando en claro que “en eso estamos trabajando”.

De esa manera, Valdés mantuvo una reunión fructífera con empresarios del rubro de la madera en India, con la misión de abrir nuevos mercados para Corrientes, dentro de una agenda que apunta a generar mayores inversiones, trabajo y desarrollo, acentuando los lazos comerciales y de cooperación con dicho país.