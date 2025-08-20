En San Roque, Valdés entregó créditos y bienes de capital a emprendedores

Dando impulso a la economía local, el gobernador Gustavo Valdés visitó este martes San Roque para entregar créditos y bienes de capital a casi un centenar de emprendedores, que recibieron herramientas y equipamientos para potenciar sus actividades productivas y de servicios.

Los beneficiarios pertenecen a rubros diversos, entre los que se destacaron la gastronomía, la costura, la barbería, la peluquería, la panadería y la zapatería artesanal, con el fin de generar oportunidades de empleo genuino y fomentar el desarrollo económico local.

“Les damos 6 meses de plazos, a una tasa del 7%, que es muy poco, y al terminar de pagar existe la oportunidad de volver a pedir otro crédito, y eso es positivo en esto momentos difíciles”, expresó en la ocasión el gobernador Valdés.

Por su parte, la presidente del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, manifestó la alegría de entregar “estos 74 microcréditos, más de 74 millones de pesos”, y añadió que esto “consisten en un empujoncito para ya sea adquirir maquinarias”.

“Los microcréditos van de 500mil a 3 millones de pesos, con plazo de gracias, con una tasa que va del 5 al 7%, y con eso estamos convencidos que le va a ayudar a seguir emprendiendo”, sostuvo Sprovieri.

Por último, la presidente de la entidad destacó que el único requisito para cualquier emprendedor es: “es que se encuentre con un emprendimiento vigente, y necesite el capital”.

Detalle de la entrega

Entre los emprendedores que recibieron bienes capitales estuvo Nancy Arriola, del rubro rotisería, quien recibió un horno eléctrico para ampliar su producción en el barrio Norte; mientras que Diana Benítez, dedicada a los productos congelados, incorporó un freezer que le permitirá aumentar su capacidad de elaboración.

En el sector de servicios, jóvenes como Agustín Cabrera y Yesica Fontana fortalecieron sus emprendimientos de barbería, a través de la entrega de un sillón de barbería y un kit de peluquería, respectivamente. A su vez, Paola González recibió un sillón lava cabezas para su salón de belleza “La Esquina”.

En el área textil, Nelly Galarza fue beneficiada con una máquina de coser para continuar con su taller de costura y confección en el barrio Mataderos. Por su parte, Jorge González, dedicado a la panadería, recibió un horno eléctrico para ampliar la producción de bollitos y facturas que comercializa en la zona Ceibal.

De igual manera, emprendedores como Juliana Flores, especializada en repostería y tortas, también incorporaron nuevas herramientas para seguir expandiendo su trabajo artesanal.

Asimismo, en la nómina de beneficiarios figuraron otros emprendedores de oficios tradicionales, como la modista Ramona Ovelar, quien recibió una máquina de coser; Ricardo Rapp, que fortaleció su rotisería con una cocina industrial; y Enzo Rolón, del rubro barbería, que incorporó un nuevo sillón de barbería.

A estos se sumaron Antonio Altamirano, dedicado a la gastronomía y comidas caseras; Germán Velázquez, del rubro zapatería y arreglos artesanales; y Catalina Romero, peluquera de la localidad, quien recibió un sillón lava cabezas.

De esta manera, el Gobierno provincial continuó respaldando a los emprendedores de San Roque con herramientas concretas para el crecimiento de sus negocios, generando inclusión social, empleo y nuevas oportunidades de desarrollo en toda la comunidad.

Presencias

Acompañaron las actividades en el Club Recreativo Juventud ministros, secretarios y subsecretarios del Gobierno provincial; legisladores; la presidenta del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri; la directora de Comercio, Lourdes D’arrigo; intendentes de localidades vecinas y comunidad en general.