En Santa Lucía, el Gobernador inauguró las refacciones del Hospital «Juan Ramón Gómez»

Cerrando sus actividades en Santa Lucía, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este miércoles por la tarde las refacciones en el Hospital «Juan Ramón Gómez», específicamente en el sector de Internación. Allí, valoró el hecho de que se complejicen los servicios de los nosocomios del interior, brindando una atención gratuita y de calidad a los vecinos.

Al tomar la palabra, el gobernador Valdés manifestó que “es un día importante para la salud en general, porque tiene que ver con cómo fuimos escalando en estos años: pasamos hace poco tiempo momentos de los más difíciles que se haya tenido memoria con una pandemia, para lo cual nunca nadie está preparado, ya que no se puede prever cuándo será la próxima o cuáles serán sus formas o modos”. Y en ese contexto, “demostramos que sistema de salud de la Provincia es una fortaleza, aunque otros lo quieran destruir, donde a ningún correntino, le faltó atención médica, es decir que nos pusimos todos en un pie de igualdad y logramos tener un sistema sanitario que nos contuvo”.

Haciendo referencia al Hospital de Campaña, recordó que “invertimos en ese lugar para todos, un predio que tiene 30 mil metros cuadrados, donde pusimos alma, corazón y vida”. A lo que continuó diciendo que “una vez que estuvimos estabilizados en cuanto a inversión, porque no se toma conciencia de lo que vale el servicio sanitario, por ahí requerimos, pero el Estado tiene recursos finitos y para eso tiene que haber buena administración, empezamos a escalar: en esta región que abarca a Santa Lucía, por una cuestión de complejidad, tenemos sistema de derivación y por eso inauguramos hoy para toda la zona un Hospital de Niños en Goya, que les permitirá recibir la mejor atención para sus chicos”.

El primer Mandatario explicó que “lo que estamos haciendo hoy acá, es darle una inversión más para agregar más complejidad al Hospital de Santa Lucía, y seguiremos con el plan de inversión que lo venimos desarrollando a través del Ministerio de Salud Pública”. Remarcó así que “al único lugar donde podemos recurrir todos y tener la máxima de las atenciones es en el sistema de salud pública, porque cuando vemos un esquema complejo en materia de salud lo atendemos primero acá en el Hospital, después lo podemos derivar y si es necesario lo podemos derivar incluso a Buenos Aires cubierto por la provincia de Corrientes con el esfuerzo que eso implica, pero con la garantía de que el sistema público funciona”.

Ministro Cardozo

En la ocasión, el ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo, sobresalió el cambio positivo en el hospital, resaltando el nuevo ambiente ordenado y agradable. “Ahora estas seis salas están muy lindas, hacía falta el arreglo”, consideró.

En este contexto, Cardozo destacó la refacción del laboratorio y la sala de rayos X, “donde hoy llegó justamente el nuevo equipo de rayos, porque el dispositivo fijo que había, se descompuso y estamos ahí a la espera del arreglo”.

Por su parte, la directora del Hospital doctora Yolanda Villalba, destacó la importancia de “mejorar la atención médica en la región”, y mencionó que se planificará a futuro con el Gobierno de la provincia para establecer un centro de salud para reducir derivaciones a Goya.

Obra

El Gobierno de la provincia de Corrientes a través del Ministerio de Salud Pública inaugura las obras de refacción y ampliación del sector de internación, 6 habitaciones con sus respectivos sanitarios, se realizaron trabajos de demolición de muros, mampostería nueva, revoques, instalación sanitaria y eléctrica nueva, cloacas, pinturas completas, revestimientos, pisos, cambios de aberturas entre otros trabajos. Además, el Ministerio de Salud Pública dispuso del equipamiento para el correcto funcionamiento de las áreas, entre los que se destacan equipamientos informáticos, electrodomésticos, mobiliarios, televisores, aires acondicionados y elementos para el servicio de enfermería.

Se encontraban presentes junto al gobernador Valdés y el ministro de Salud de la provincia, Ricardo Cardozo; los demás ministros del Gabinete, legisladores nacionales y provinciales, secretarios y subsecretarios del ministerio de Salud Pública; la directora del Hospital, Yolanda Villalba, autoridades provinciales y municipales, personal del hospital y otras personas presentes.