En Santo Tomé, Valdés inauguró la Comisaría 3ra y destacó la modernización del trabajo policial

Dando un nuevo apoyo a la seguridad y al combate del delito, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este jueves la Comisaría 3ra de Santo Tomé, obra realizada por el Gobierno provincial a través de Invico. En la oportunidad, además de destacar la inversión en la materia, puso foco en las virtudes del renovado Código Procesal Penal, que permitió reducir la burocracia en el quehacer policial y judicial.

Este nuevo edificio de la Comisaría tiene como objetivo garantizar las condiciones de trabajo de la Policía en pos de la seguridad de los vecinos. Está ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Ángel Blanco del barrio Cerro.

Cuenta con todo el equipamiento necesario para normal desenvolvimiento de las tareas policiales: oficinas, hall de acceso, sala de espera, sanitarios, radio y logística, dormitorios, cocina, comedor, galería semicubierta y mobiliario

En la oportunidad se puso a cargo de la Comisaría al comisario Orlando Aguirre. Además, se entregó una camioneta 4×4 0km.

Durante el acto, Valdés resaltó aspectos clave como la formación policial, el equipamiento y la importancia de llevar el sistema 911 al interior provincial para mejorar el seguimiento de los mapas del delito.

Pero el foco principal del gobernador estuvo puesto en un cambio fundamental: la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Según Valdés, se trata de una “transformación histórica”, ya que antes se operaba con un sistema mixto, lo cual generaba superposición de funciones y sobrecarga burocrática.

En palabras del mandatario: “Destinábamos una fuerza enorme para poder resolver la parte administrativa”. Este antiguo sistema, recordó, provocaba situaciones en las que “horas y horas de trabajo policial eran anuladas en instancias judiciales debido a errores procedimentales”.

Con el nuevo código se adoptó un modelo más simple y eficiente, incorporando conceptos jurídicos como la flagrancia, lo que permite procesos más rápidos y claros. “Hoy lo que estamos viendo no es una policía burócrata, sino una policía de prevención”, enfatizó Valdés. Y añadió que el objetivo es que “el hombre y la mujer de la fuerza estén todo el tiempo activos, vigilando y previniendo delitos”.

Además, explicó que con esta reforma el antiguo juez de instrucción pasa a convertirse en juez de garantía, dejando la tarea investigativa a cargo del fiscal. Esto permite “tener horas de ahorro y garantía, asegurando que los procedimientos sean conforme a derecho”.

Sin embargo, Valdés subrayó que la mejora en infraestructura y procedimientos no es suficiente si no se aborda con firmeza uno de los problemas más urgentes que enfrenta la sociedad correntina: el narcomenudeo. “Podemos tener cámaras de seguridad, patrulleros, pero si seguimos mirando para el costado de lo que realmente pasa, no podremos resolverlo”, alertó.

Por ello, adelantó que presentó ante la Legislatura provincial un proyecto de ley específico para otorgar facultades a la policía provincial para intervenir directamente contra el narcomenudeo. “Si no les damos estas facultades, los procedimientos muchas veces no son adecuados”, señaló el gobernador.

Asimismo, destacó la creación del programa “Más Vida”, destinado a brindar espacios de contención y asesoramiento profesional a familias afectadas por el flagelo de las drogas. “Tenemos que suprimir dos cosas: la oferta mediante la represión, y el consumo mediante la educación”, puntualizó.

Finalmente, Valdés llamó a trabajar unidos entre los distintos poderes del Estado —Judicial, Legislativo y Ejecutivo— para garantizar plenamente los derechos ciudadanos, incluidos aquellos referidos a la salud y la seguridad pública. “Solamente si todos tenemos una visión clara de lo que debemos hacer, vamos a construir juntos el futuro que queremos”, concluyó.

Al finalizar el acto inaugural, hubo descubrimiento de placa, corte de cintas y recorrida por las instalaciones.

Inversión para la seguridad de los vecinos

A la hora de su discurso, el ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos indicó que esta obra es una muestra más de que la seguridad “es prioridad para la gestión”. Por otro lado, llamó a la comunidad a acercarse a la nueva dependencia, que los vecinos estén en contacto con los efectivos “porque entre todos tenemos que construir una Policía abierta y cercana”.

En la misma senda se expresó el jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Leguizamón quien declaró que “este edificio simboliza la presencia activa del Estado donde más se lo necesita”. También pidió al personal de la Comisaría que “atienda a los vecinos de la mejor forma y que éstos se sientan escuchados y respetados”.

“Es un barrio muy importante de la ciudad”, dijo por su parte el intendente local, Augusto Suaid, agregando que el municipio está en constante apoyo de la Policía a través de su Centro de Monitoreo, que cuenta con 100 cámaras a lo largo del ejido urbano.

Presencias

Acompañaron a las mencionadas autoridades ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo; el vicepresidente 1ro del Senado, Henry Fick; el viceintendente local, Carlos Farizano; representantes del Poder Judicial; intendentes de localidades vecinas y autoridades y personal policial.