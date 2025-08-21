En Sauce, Valdés se comprometió a concluir la obra de la RN 126 con recursos provinciales

En el marco de la habilitación de 43 cuadras de repavimentación en la localidad de Sauce, este miércoles, el gobernador Gustavo Valdés anunció la culminación de la obra de la Ruta Nacional N°126 mediante la inversión total del Gobierno provincial en pos de dar respuestas a una deuda histórica en la zona. Además, se comprometió a continuar pavimentando las calles del municipio.

La presente intervención consistió en la ejecución de 43 cuadras de repavimentación, para lo cual se emplearon aproximadamente 4.000 toneladas de mezcla asfáltica sobre calles principales ubicadas en distintos sectores de la ciudad. Los trabajos tuvieron como objetivo mejorar la infraestructura de la red vial urbana existente optimizando la circulación, aumentando la seguridad vial y garantizando accesibilidad permanente y confiable tanto para vehículos particulares como para el transporte público.

Asimismo, la obra contribuye de forma significativa a la integración de los distintos sectores urbanos con los servicios públicos, generando un impacto positivo en el entorno de la zona y beneficiando directamente a los vecinos.

Durante el acto inaugural, Valdés criticó el estado previo de la localidad y las demoras en las obras de la Ruta Nacional 126. “Antes venía a Sauce y decía ‘qué pueblo abandonado’. Para llegar era un problema y esa ruta 126 nos mortifica”, sostuvo, al describir un trazado “con una capita de asfalto y después cráteres y más cráteres” y promesas “que nunca cumplieron”.

El gobernador anunció que la Provincia concluirá con recursos propios la obra de la RN 126. “Con Vialidad Provincial nos vamos a hacer cargo de terminar la ruta para los sauceños. Vamos a poner los recursos que tengamos que poner”, afirmó.

Valdés detalló los convenios con Nación que, según planteó, quedaron incumplidos. Primero, un acuerdo financiero: 20 millones de dólares del Gobierno nacional y 10 millones de la Provincia para la 126. “Nosotros pusimos los 10 millones y el Gobierno nacional todavía sigue dando vueltas”, dijo, al precisar que quedó sin completar un tramo de 9 kilómetros mientras “el otro tramo lo hicimos nosotros”.

Luego, un segundo convenio: la Provincia se haría cargo de 50 millones de dólares en escuelas, Centros de Integración Infantil y obras de vivienda para aliviar ese peso a la Nación que, a cambio, debía ejecutar tres obras: acceso a la travesía urbana de la ciudad de Corrientes, obra de líquidos cloacales y la RP 126. “Firmaron y no lo hicieron”, subrayó.

El mandatario vinculó la decisión de avanzar con recursos propios al fortalecimiento de Vialidad Provincial. “Cuando asumí, Vialidad Urbana estaba desmantelada. Hoy tenemos cuatro plantas y con ellas pudimos hacer este asfalto que estamos pisando en Sauce, con recursos propios y a mitad de precio de lo que se pagaba antes con el sistema privado”, indicó. Recalcó que el objetivo es llegar también a las localidades más alejadas y sostuvo que “no puede ser que haya correntinos que sigan chapoteando en el barro”, al tiempo que ratificó la continuidad del equilibrio fiscal.

Finalmente, comprometió 50 nuevas cuadras de pavimento en Sauce en los próximos cuatro años y pidió acelerar los procesos administrativos para que Vialidad Provincial asuma la obra de la 126 de manera directa. “Ese va a ser nuestro camino”, cerró.

Intendente Carlos Romano

Al dirigirse a los presentes, el intendente de Sauce, Carlos Romano valoró la decisión del gobernador Valdés de apostar fuerte al fomento de la obra pública, agradeciéndole a su vez públicamente por el apoyo permanente hacia la comuna.

Al referirse a la nueva infraestructura vial, el jefe comunal enfatizó que sin duda alguna promueve el “bienestar y el desarrollo de los vecinos, gracias a una mejor transitabilidad”, destacando que vino a solucionar un “pedido que era de todos los sauceños”.

En tanto, comentó que fue fundamental que la Provincia pueda contar con de asfalto en lugares estratégicos de la provincia, que “dan soluciones concretas a las demandas de la gente”.

Finalizando, Romano resaltó que con el impulso del gobierno provincial, ya se llevan asfaltadas 107 cuadras en Sauce, otras 43 se reasfaltaron y “vamos por más, ya que pronto se vendrá una segunda etapa”.

Luis Cardoso

“Es motivo de orgullo y alegría estar en esta inauguración ya que este pavimento asfáltico mejora la calidad de vida de la gente”, manifestó al tomar la palabra el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Luis Cardoso.

El funcionario explicó que son 43 cuadras las inauguradas, que se concretaron gracias al diseño de un plan estratégico que “nos permitió ubicar una planta de asfalto en Curuzú Cuatiá, y así poder desplegar estas obras en Sauce”, junto a todo el equipo de Vialidad provincial.

Para Cardoso, esta obra es el fruto del trabajo conjunto con el Gobierno de la provincia y con cada una de las comunas beneficiadas.

Presencias

Acompañaron la actividad ministros, secretarios y legisladores provinciales; autoridades comunales de Sauce; intendentes de localidades vecinas y comunidad en general.