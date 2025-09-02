En septiembre Los de Imaguaré celebran 48 años de trayectoria en el Teatro Juan de Vera

El viernes 19 de septiembre, en el marco del Día Nacional del Chamamé, el icónico grupo llega al Teatro Oficial Juan de Vera para vivir una noche llena de música y danza con Jorge Rojas como invitado especial. Las entradas ya están a la venta en weepas.ar y en boletería del teatro, San Juan 637.

Una noche a puro chamamé, con una propuesta que incluye las nuevas canciones y todos los clásicos que componen su extenso repertorio presentarán Los de Imaguaré el viernes 19 de septiembre desde las 21 hs en el Teatro Oficial Juan de Vera para festejar junto al público 48 años en el camino de la música y la cultura de Corrientes, con Jorge Rojas como invitado especial.

En 2025, luego de grandes presentaciones en los festivales y escenarios más importantes de la región, Los de Imaguaré emprenden la “Gira 48 años” que los llevará a recorrer las provincias de Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

Durante 2023 y parte de 2024, Los de Imaguaré estuvieron abocados a la grabación del último material discográfico “Viva el Chamamé”, que con nuevas versiones de temas que forman parte del corazón de la gente remite a la historia del grupo. El disco “Viva el Chamamé”, que reúne 12 canciones, hace un recorrido por la historia de Los de Imaguaré, manteniendo el ritmo y la esencia de la nación chamamecera, un estilo que trasciende fronteras.

Historia

Los de Imaguaré nacieron artísticamente el 5 de julio de 1977 en la ciudad de Mercedes, Corrientes, en un contexto de gran efervescencia política e intelectual en Argentina. Julio Cáceres, Joaquín Sheridan y el Padre Julián Zini eligieron este nombre como un símbolo de su búsqueda por capturar la esencia del chamamé.

El nombre del grupo, proviene del guaraní «Ymaguare», que significa «de antes», haciendo alusión a la memoria y a la preservación de los valores ancestrales.

Desde sus inicios, la labor de Los de Imaguaré se fundamentó en la obra poética del Padre Julián Zini. Con el tiempo, incorporaron las composiciones de diversos poetas de la región y la provincia, como Ramón Ayala, Linares Cardozo, José Pedroni, Roberto Romani, Franklin Rúveda, Osvaldo Sosa Cordero y Román Vallejos, entre otros.

Actualmente Los de Imaguaré están conformados por Julio Cáceres en voz y dirección general, Nicolás Cáceres en voz y producción artística, Federico Cáceres en recitado, Juan Carlos Mora en piano, Sergio Carballo en guitarra, Juan Manuel Velázquez en acordeón, Patricio Hermosilla en guitarra y dirección musical, Pablo Balbuena en bajo y Genaro Escalante en guitarra.

Entradas

La cita en el Teatro Juan de Vera será el viernes 19 de septiembre desde las 21 hs. y las entradas se pueden adquirir en weepas.ar a partir de $21.200 o bien en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs. Para clientes del BanCo con tarjetas de crédito Visa, las mismas tienen un 20% de descuento, $20.000 de tope de reintegro y en hasta 3 cuotas sin interés.