En su paso por la Expo Joven, Valdés destacó el “gran talento que hay en Corrientes”

Este mediodía, el gobernador Gustavo Valdés visitó la 4° Expo Joven, denominada #Elijo Corrientes, que se lleva adelante en el Ex Regimiento N°9 desde el día de ayer. En la oportunidad, el mandatario valoró el desempeño de los jóvenes correntinos y ratificó seguir brindándoles herramientas desde el Gobierno, para su desenvolvimiento laboral y estudiantil.

Cabe recordar que este encuentro representa una oportunidad para que la juventud de la provincia pueda explorar sus opciones académicas y de trabajo, así como también disfrutar de actividades recreativas y culturales.

“Este espacio los ayuda a mirar las distintas ofertas educativas y a que tengan un norte para que sepan cómo van a continuar su futuro”, inició su alocución Valdés, en el marco del encuentro.

En este contexto, el mandatario celebró la posibilidad de compartir con muchos jóvenes esta jornada donde “se apuesta al futuro y se ven qué ofertas educativas tenemos a disposición y a dónde podemos ir”, ya que “necesitamos orientación”, a la vez que pidió un fuerte aplauso por el desempeño de la Dirección de la Juventud.

En otro orden de temas, el gobernador destacó “poder ver todo este gran talento que hay en Corrientes”, instando a los jóvenes a que continúen formándose y buscando herramientas de esta índole. Por otra parte, garantizó seguir apoyando a este sector desde la Provincia en eventos venideros, también desde el ámbito emprendedor.

Braillard Poccard

“Me alegra ver tanta juventud participando. Todo lo que signifique alternativas de información y participación para la juventud es bueno, porque el mundo que les va a tocar vivir se está diseñando ahora”, expresó el vicegobernador Braillard Poccard, felicitando a la Municipalidad y al Gobierno provincial por la iniciativa, y mencionando el acompañamiento de la Vicegobernación.

El mismo, subrayó que, desde que se habilitó el derecho a voto desde los 16 años, se impulsan acciones para que los jóvenes conozcan cómo funciona el manejo de la cosa pública, los poderes del Estado y su relación con la sociedad. En ese sentido, el stand del Senado provincial en la Expo cuenta con un canal de streaming y otros recursos interactivos.

El Vicegobernador instó a los adolescentes a informarse y participar, más allá de sus preferencias políticas: “Los aciertos y errores de hoy son los que diseñan el futuro. El futuro es hoy”.

Clara Gortari

“La Expo Joven es un espacio para que puedan pensarse a futuro, que sean libres y puedan hacer lo que les gusta”, expresó la directora de Juventud, refiriéndose a los presentes, añadiendo que, “para eso, tenemos que garantizarle oportunidades laborales y educativas” desde la Dirección.

Asimismo, la funcionaria instó a los jóvenes a que “no bajen los brazos, piénsense a futuro, y también a construir dentro de su provincia”.

Jefes comunales

Por su parte el intendente de la ciudad, Eduardo Tassano destacó la oferta académica y cultural que brinda cada año la Expo e instó a los jóvenes a hacer uso de “las herramientas que les brinda Corrientes”.

En tanto, su par de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés indicó que “esto es algo maravilloso y vemos que el futuro está en Corrientes” porque “observamos que las herramientas que se brindan les permiten a los jóvenes contar con opciones para transformar a la provincia”.

Para cerrar, invitó a los estudiantes a que “soñemos juntos construir la provincia”.

Ministro Polich

El ministro de Obras Públicas, Claudio Polich les expresó a los jóvenes presentes que aprovechen para informarse de la oferta académica de la provincia “la cual es muy basta”, pero sobre todo que no dejen de lado las capacitaciones en emprendedurismo porque “ninguna empresa nace grande”. “Hay que seguir fortaleciendo los sueños de cada uno y armar equipos para el futuro, disfruten esta etapa que les toca y encaren el porvenir con optimismo”, agregó.

Emprendedores Somos Todos

Con la presencia de la coordinadora del programa “Emprendedores somos todos”, Lourdes D´Arrigo, luego de los discursos, Valdés y las demás autoridades entregaron bienes de capital del a jóvenes que se desempeñan en distintos rubros. Es así que se otorgaron cocinas y hornos industriales, máquina de coser, sillas de peluquería, heladera exhibidora y una sierra circular.

Presencias

También estuvieron presentes, el jefe comunal de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés; la directora de la Juventud, Clara Gortari y la coordinadora del programa “Emprendedores somos todos”, Lourdes D´Arrigo