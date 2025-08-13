Enemigas Íntimas llega este sábado al Teatro Juan de Vera con una especial promoción

La obra llega al Teatro Oficial Juan de Vera el sábado 16 de agosto, desde las 21. 30 hs convocando a dos grandes actrices y referentes del teatro, Carmen Barbieri y Luisa Albinoni en una trama humorística, musical y emotiva. Las entradas ya están a la venta en weepas.ar con promoción de 2×1 en plateas y palcos

El Teatro Oficial Juan de Vera, dependiente del Instituto de Cultura, recibe este sábado 16 desde las 21.30 hs a dos grandes actrices y comediantes, con la presentación de la comedia teatral “Enemigas íntimas” protagonizada por Luis Albinoni y Carmen Barbieri.

En palabras de Carmen Barbieri “estamos muy contentas de llevar el humor de dos mujeres que han pasado por muchas cosas, porque con el humor, salimos adelante. Los vamos a hacer reír, pero también emocionar, porque contamos historias de cada una, de nuestras carreras, de dónde venimos y una historia de amor en común. Hicimos el libro sobre la obra juntas, y encontramos demasiados puntos en común, nos reimos y nos emocionamos también, y esperamos que el público disfrute de esta propuesta” expresó la capocómica.

Enemigas Íntimas

Protagonizado por Carmen Barbieri y Luisa Albinoni, “Enemigas íntimas” es un desopilante show de donde el humor, la música y la emoción se entrelazan con el brillo del espectáculo. Dos grandes divas del teatro de revista argentino se suben al escenario para contarse la vida… y cantarse las cuarenta.

Entre anécdotas explosivas, confesiones inesperadas y canciones memorables, Carmen y Luisa recrean con ironía y picardía los grandes momentos de sus trayectorias artísticas, amores, peleas, reconciliaciones y ese vínculo único que solo pueden tener dos enemigas íntimas.

Con un vestuario deslumbrante, mucho glamour y un humor filoso, este espectáculo celebra la amistad, la rivalidad y la pasión por el teatro. Risas, emoción en una noche inolvidable propone la obra dirigida por Gustavo Enrietti, con música de Dany Vila.

Entradas

Las entradas pueden adquirirse en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs. y en la ticketera local weepas. con tarjetas de débito, crédito y mediante transferencias desde billeteras virtuales en https://tinyurl.com/3dujm4rd con especial promoción de 2×1 en plateas, palcos bajos, palcos altos 1 y 2. Además, los clientes del BanCo que posean tarjetas de crédito Visa, podrán adquirirlas con el 20% de descuento, tope de reintegro de $20.000 y en 3 cuotas sin intereses.

Cabe recordar que durante agosto, la programación ideada desde el Teatro Oficial Juan de Vera bajo dirección de Lourdes Sánchez, prevé conciertos y obras infantiles, con Los Alonsitos “40 años” el sábado 23 de agosto y dos funciones de la obra infantil “Cantando con Adriana y Bailando con Julieta” el domingo 24 de agosto, a las 15 y 18 hs.

Info

Instagram | @teatrooficialjuandevera