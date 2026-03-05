Entre el 5 y 11, el Gobierno de Corrientes paga el Adicional Remunerativo Mensual de marzo

El pago del Plus del mes de marzo alcanza a los agentes de la administración pública provincial activos, jubilados y pensionados. El cronograma se ejecutará en cinco días, abonándose dos terminaciones de documento por jornada, a partir de este jueves 5.

El Gobierno de Corrientes abonará el Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado), que por beneficiario es de $110 mil, correspondiente a marzo a partir de este jueves 5. El cronograma se extenderá hasta el miércoles 11 inclusive. El beneficio salarial alcanza a los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados.

El pago, resuelto por el gobernador Juan Pablo Valdés e instrumentado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas a través del Banco de Corrientes SA, comienza este jueves 5, día que percibirán los agentes con números de Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1.

El viernes 6, será el turno de aquellos agentes con terminaciones en 2 y 3. El lunes 9, cobrarán quienes tengan 4 y 5; este tramo estará disponible a través del homebanking de la cuenta sueldo de cada beneficiario y, también, en los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes, a partir del sábado 7.

El cronograma continúa el martes 10, para aquellos con números de documentos terminados en 6 y 7. El pago del Plus Unificado de marzo termina el miércoles 11, con el pago a las terminaciones en 8 y 9.