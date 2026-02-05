El Adicional Remunerativo Mensual es de $110 mil por agente de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados. Junto con el Plus de Refuerzo y el sueldo conforman el Ingreso Salarial Mensual.

El Gobierno de Corrientes confirmó la ejecución del cronograma de pago del Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de $110 mil por agente, activos, jubilados y pensionados, correspondiente al mes de febrero. Comienza este jueves 5 y se extenderá hasta el miércoles 11.

Los agentes empiezan a percibir el beneficio el jueves 5, día que se paga a aquellos que tengan el Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1.

El viernes 6, cobran quienes tengan el DNI finalizados en 2 y 3. El lunes 9, aquellos con documentos terminados en 4 y 5. Este tramo estará disponible desde el sábado 7, a través del homebanking de la cuenta sueldo de cada agente y a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA.

El pago continuará el martes 10, para los números 6 y 7. El cronograma termina el miércoles 11, día que perciben el beneficio los agentes con DNI finalizados en 8 y 9.