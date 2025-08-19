Entregan noteboks a 350 alumnos de San Roque

El Gobierno provincial entregó este martes notebooks del Programa Incluir Futuro a 350 estudiantes del nivel secundario de San Roque. El acto fue presidido por la ministra de Educación, Práxedes López, quien destacó está política del Estado provincial para la formación de los jóvenes en nuevas tecnologías.

El evento tuvo lugar en la Escuela Técnica “Remedios Escalada de San Martín”, institución de la cual 175 alumnos, entre el primer, segundo y sexto año, recibieron 175 computadoras. La misma cantidad fue entregada a estudiantes de la Escuela Normal “Juan García de Cossio”, esta vez distribuidos entre el primer y segundo año.

“Hoy es otro día de fiesta que a partir del Programa Incluir Futuro buscamos transformar la educación en Corrientes”, sostuvo la ministra Práxedes López, al participar de una nueva entrega de notebooks en la Provincia. En ese sentido, agregó que “apostamos a la construcción de reforzar sus aprendizajes”.

En ese sentido, la titular de Educación destacó la importancia de contar con docentes capacitados para brindar mejoras educativas a los alumnos. “Tenemos que estar a la altura de las circunstancias y del progreso tecnológico para que los jóvenes se apropien del conocimiento”, indicó.

Asimismo, remarcó que la apuesta por parte del Gobierno provincial es conectar a los jóvenes con el conocimiento, pensando a la vez que “las familias crezcan conectadas”. Finalmente, instó a continuar trabajando para construir el futuro en Corrientes.

Acompañaron en la oportunidad a la ministra López, el director general de Nivel Secundario del Ministerio de Educación, Sergio Guitérrez; el rector de la Escuela Técnica “Remedios Escalada”, Sergio Saravia, entre otros.