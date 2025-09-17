Entregan un colectivo para trasladar a estudiantes de parajes de Mercedes

El Gobierno de Corrientes a través del Ministerio de Educación entregó un colectivo al Municipio de Mercedes. La unidad deberá ser utilizada para el traslado de alumnos de distintos parajes de la zona. El acto fue encabezado por la ministra Práxedes López y la intendenta Elva Juana Gauto.

Este acuerdo entre el Municipio de Mercedes y el Ministerio de Educación de la Provincia busca garantizar el transporte gratuito para los estudiantes de la ciudad. Se trata de una apuesta por la inclusión, el acceso y un futuro donde la educación esté al alcance de todos.

“Cuando el Gobernador visitó Mercedes se comprometió a entregar un colectivo e inmediatamente comenzamos a trabajar para materializar esa promesa”, dijo la ministra de Educación Práxedes López quien aprovechó la oportunidad para remarcar: “La educación es una inversión, y cuando la municipalidad y los padres se involucran es mucho más fácil, porque solos no podemos”.

A su turno, la intendenta Elva Juana Gauto agradeció a la Ministra y al Gobernador y dijo: “Esto es algo que realmente se necesita porque al Colegio Secundario boquerón van chicos de casi siete u ocho parajes” y agregó que esta escuela cambió la matriz social de la zona.

El acto contó además con la presencia del subsecretario de Gestión Educativa Julio Navias, el subsecretario de Gestión Administrativa Mauro Rinaldi, el director de Secundaria Sergio Gutiérrez y la directora de la escuela Secundaria Boquerón Viviana Sánchez.