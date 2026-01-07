Entregarán módulos para personas con celiaquía

La Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social, informó que los beneficiarios del programa recibirán los módulos alimentarios sin TACC los días jueves 8 y viernes 9 de enero, en el barrio Apipé, en el horario de 8 a 13.

Desde el organismo provincial indicaron que la medida está dirigida a los beneficiarios inscriptos en el programa de módulos celíacos y tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos aptos para una dieta libre de gluten, en el marco de las políticas de acompañamiento social que impulsa el Estado provincial.