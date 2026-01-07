7 enero, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

imagen-105992-800

Durante el 2025 se recuperaron casi 95 mil kg de plásticos en Corrientes

@ctesnot 29 diciembre, 2025 0
imagen-105895-800

Asumió en sus funciones el nuevo administrador del ICAA 

@ctesnot 23 diciembre, 2025 0
imagen-105780-800

La Navidad llegó al Ministerio de Obras Públicas

@ctesnot 22 diciembre, 2025 0

Te pueden interesar

imagen-106130-800

Entregarán módulos para personas con celiaquía

@ctesnot 7 enero, 2026 0
imagen-106127-800

Celebración del Gaucho Gil: La Provincia despliega un operativo de seguridad integral con 450 efectivos policiales

@ctesnot 7 enero, 2026 0
imagen-106120-800

El Gobierno de Corrientes confirmó el cronograma de pago del plus unificado de enero

@ctesnot 7 enero, 2026 0
imagen-106133-800

Inician los trabajos pluviales en canales y tuberías en el barrio Perichón de Capital

@ctesnot 7 enero, 2026 0