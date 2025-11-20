20 noviembre, 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

imagen-104855-800

Silvina Escalante estrena «Chamamé con Voz de Mujer» en el Teatro Vera

@ctesnot 19 noviembre, 2025
imagen-104797-800

Este jueves 20 se celebra el Día de la Música con un concierto Sinfónico Coral en el Teatro Vera

@ctesnot 17 noviembre, 2025
imagen-104748-800

Pepe Cibrian Campoy retorna a Corrientes con el unipersonal “Marica”

@ctesnot 14 noviembre, 2025

Te pueden interesar

fce37f3c-0d27-6ddb-0fec-b17eb17cd84c-800

Ferias de la Ciudad, un espacio consolidado con participación de 200 productores y artesanos

@ctesnot 20 noviembre, 2025
imagen-104855-800

Silvina Escalante estrena «Chamamé con Voz de Mujer» en el Teatro Vera

@ctesnot 19 noviembre, 2025
imagen-104864-800

Ituzaingó: El Concurso Integración de Pesca del Surubí con devolución repartirá más de 150 millones en premios

@ctesnot 19 noviembre, 2025
imagen-104854-800

DPEC reitera alerta sobre estafas: cuentas falsas ofrecen descuentos

@ctesnot 19 noviembre, 2025