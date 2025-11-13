La Productora 2047 anuncia una nueva función de Epopeya del Iberá, que tendrá lugar el jueves 27 de noviembre a las 20:00 en el Teatro Oficial Juan de Vera. Esta presentación se suma a las seis funciones ya programadas para instituciones educativas, y será la primera abierta al público en general, en respuesta al gran interés que la propuesta viene generando en la comunidad.

Con dirección general de Gustavo Carrizo y puesta en escena de la Productora 2047 sobre guión original de Miguel Di Spalatro, Epopeya del Iberá se aleja del formato teatral tradicional para convertirse en una experiencia inmersiva multisensorial que invita al espectador a sumergirse en el alma misma de los esteros correntinos.

Más que una obra, es un viaje sensorial donde la tecnología de vanguardia se entrelaza con la identidad local: una intranet propia sincroniza en tiempo real luces inteligentes, pantallas, proyecciones mapping y realidad aumentada vía streaming, logrando una puesta inédita en la región.

El Teatro Vera se transforma así en un ecosistema vivo. Su arquitectura cobra movimiento gracias al mapping, mientras música, danza y proyección se funden para construir un relato visual y emocional que revaloriza el patrimonio natural y cultural del Iberá.

Con un elenco de 32 artistas —actores, músicos y bailarines—, la obra cuenta además con la participación de referentes musicales como El Bocha Sheridan y Sofi Morales, junto al joven protagonista Laureano Gael Ortiz, cuya interpretación ha conquistado al público desde los ensayos.

La Productora 2047, con producción general de Isaac Gómez y Alejandro Machado y producción ejecutiva de Renzo Repetto, reafirma con este proyecto su compromiso de unir innovación tecnológica, identidad regional y creación colectiva, posicionando a Corrientes como un polo cultural de referencia en el NEA.

Epopeya del Iberá no es solo un espectáculo: es un acto de amor hacia Corrientes. Una celebración de nuestra identidad, un abrazo entre tradición y futuro, y una invitación a mirar el arte local desde una nueva perspectiva —más amplia, más luminosa, más nuestra-.