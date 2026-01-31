Equipamiento, esfuerzo y prevención: las herramientas listas para combatir el fuego en la provincia

Con unas 1500 personas entrenadas para combatir el fuego, entre bomberos voluntarios de las distintas localidades y los brigadistas y bomberos de la policía, Corrientes se alista para enfrentar condiciones de riesgo extremo de incendios. Esta semana se lanzó una campaña de prevención donde piden expresamente no quemar, una prohibición que ahora rige tanto para las áreas rurales como urbanas. Los recursos están dispuestos para la tarea.

Ante el riesgo extremo de incendios y la disposición de prohibir todo el uso del fuego en la provincia, el personal, los recursos tecnológicos, vehículos y comunicaciones trabajan 24 horas para controlar la posible aparición de focos ígneos. Con un monitoreo y vigilancia permanente, “estamos preparados, con más de 60 asociaciones de bomberos voluntarios, que se componen con más de 1200 hombres y mujeres, y la Dirección General de Lucha contra el Fuego de la policía, que tiene también a su cargo las brigadas forestales, sumamos unos 13 asentamientos de equipos con camiones y camionetas de apoyo en toda la provincia dispuestos para el combate de incendios”, describió Bruno Lovinson, Director de Defensa Civil y Jefe Operativo del COE.

En cuanto a medios aéreos, Lovinson confirmó que la provincia ya contrató dos aviones, en especial porque desde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego conservaron otra aeronave para ese uso en mercedes, aunque hay otras tres unidades que fueron desplazadas hacia el sur del país para colaborar en el combate de los incendios en Chubut.

Además “tenemos la flota de vehículos 4 x 4 que el gobierno incorporó, que son más de 80, así como 25 camiones cero kilómetro, y otros 23 de combate de incendios que se han traído de Europa, así como una flota de camiones cisterna y unas 125 camionetas equipadas con kits de ataque rápido para incendios forestales. Además, los bomberos voluntarios ya tienen una estructura armada con equipamiento que supera todo esto. Con esos equipos se buscó reforzar el sistema, y seguimos en proceso de adquirir más equipamiento, aún en un momento económico muy complicado”, detalló Lovinson. A modo informativo, estimó que el equipamiento completo para cada bombero puede costar entre 7 y 10 millones de pesos.

“El entrenamiento, el equipamiento y la campaña de difusión para la prevención son fundamentales”, subrayó, a la vez que ratificó el informe constante al gobernador Juan Pablo Valdés sobre la situación. “Hemos avanzado muchísimo en los últimos años, en el trabajo conjunto de prevención con el sector agropecuario, la preparación de caminos cortafuegos y la disposición permanente de recursos humanos y equipamientos. Hemos evolucionado mucho, pero a veces lo que sucede no tiene precedentes, como la situación actual del sur del país y el sur de Chile, que ya se ha cobrado más de 20 vidas humanas”, reflexionó.

“Toda quema no autorizada tiene penalidades”, recordó al final el funcionario, a la vez que señaló que la provincia de Corrientes es la primera del país en tener personas condenadas por quema, tanto en lo contravencional como en lo penal.

Con equipamiento de alta tecnología, vehículos que adquirió la provincia y una fuerte vocación y compromiso por el cuidado de la vida y los bienes materiales preparados, todos los cuarteles de bomberos voluntarios, así como el personal policial vinculado a la Dirección General de Lucha contra el fuego de la policía, mantienen la vigilancia y la comunicación con el COE, desde donde se monitorean las 24 horas las condiciones en el terreno a través de tecnología satelital.

En respuesta a las condiciones de temperaturas extremas y un déficit hídrico persistente aún después de varias semanas con intensas precipitaciones, desde la Dirección de Recursos Forestales dispusieron en las últimas horas la restricción total de uso del fuego, tanto en áreas urbanas como rurales.

Hasta hace pocos días, el uso controlado del fuego con quemas programadas había sido una herramienta con la cual – tras gestionar los permisos requeridos – había resultado útil para disminuir en las zonas rurales la cantidad de material combustible que se acumuló luego de las lluvias en todo el territorio. Pero el aumento de la temperatura, el descenso de la humedad y las condiciones pronosticadas de vientos, derivaron ahora en la prohibición total de uso de fuego. Y en las últimas 48 horas, ya se registraron al menos dos incendios de magnitud considerable que requirieron la intervención de bomberos voluntarios y brigadistas forestales en cercanías a Curuzú Cuatiá y Mocoretá para controlarlos.

“Los mínimos de precipitaciones previstas para los próximos días y el descenso de la humedad, sumado a períodos de viento, derivaron en esta disposición”, explicó Roberto Rojas, referente de la Dirección de Recursos Forestales en diálogo con medios de prensa.

El jueves, con riesgo alto o muy alto en toda la provincia, temperaturas muy altas que superaron los 33 grados y vientos entre los 6 y 25 km por hora, el índice de riesgo de incendios que monitorea el Ministerio de Producción cada día puso en alerta a todo el territorio.

“Veníamos bastante bien porque había llovido mucho, y así en una temporada de incendios que suele comenzar en enero, hemos ganado tiempo. Pero aumenta el riesgo porque tenemos un cúmulo de combustible liviano muy importante, quizás histórico”, advirtió por su parte Bruno Lovinson.

Desde hace algunas semanas, se intensificó el trabajo coordinado con la Dirección de Recursos Forestales respecto de los permisos de quemas “para bajar la carga de combustible de los campos ganaderos y forestales, que fueran seguras y controladas”, pero al observar las condiciones críticas de incendios que atraviesa el sur del país y al entender que podría tratarse de un fenómeno meteorológico cíclico en el cual el calor extremo se desplace progresivamente hacia el norte, dispusieron ahora una fuerte campaña de concientización donde el mensaje es claro: no quemar.

“Corrientes sale de un fenómeno húmedo de muchas lluvias, casi de un Niño, cuando deberíamos estar en una Niña leve, pero las condiciones pueden cambiar muy rápido y por eso estamos en la preparación de todos los equipos”, anticipó el referente.

Vocación y empatía

Con tres brigadas de incendios forestales listas, desde la Dirección Provincial de Lucha contra el Fuego de la policía disponen de 50 brigadistas capacitados y guardia activa, un sistema de detección temprana de incendios, 5 mil litros de agua por edificio y más de 120 mil litros para el abastecimiento, además de alarmas sincronizadas con el COE, camionetas de ataque rápido y autobombas forestales.

“En 2022 llegaron camiones de origen europeo todo terreno, con gran capacidad hídrica y sistema de autoprotección de los vehículos”; confirmó Fabio Rodríguez, director general de este servicio de la policía de Corrientes. Destacó además la posibilidad de contar con elementos de protección personal y herramientas, que facilita el ataque directo, así como sistemas de comunicación, camionetas con kits de ataque rápido, mochilas forestales, y drones. “Cuentan con cámaras de alta resolución y visualización infrarroja térmica, que han sido muy útiles, porque permiten diseñar en cada lugar la estrategia de combate contra el fuego”, destacó.

Con cuarteles en Paso de los Libres e Ituzaingó, además de la capital correntina, y un destacamento asignado a Santa Rosa, la Dirección cuenta con una fuerza efectiva de 120 hombres especialmente capacitados para esta tarea, así como una guardia de 24 horas para la prevención y combate de incendios en áreas urbanas, grupos especiales de rescate y salvamento, rescate vehicular, brigada de riesgos químicos y brigada de explosivos, una guardia de prevención de vuelo en el aeropuerto y y un área técnica que controla la seguridad en edificios y locales comerciales.

“En 30 años como bombero, lo que marca la diferencia es la vocación de servicio, con la prioridad por el cuidado de la vida humana y el resguardo de los bienes. Requiere esfuerzo y mucha predisposición. La sociedad valora mucho nuestra tarea, un esfuerzo que casi siempre es anónimo pero que requiere empatía, compromiso y profesionalismo”, expresó por su parte Juan Colman, a cargo de la brigada de químicos y uno de los bomberos con más trayectoria en el cuerpo. Según relató, haber asistido a un joven en un accidente vehicular, que coincidía con características físicas con su propio hijo, fue una vivencia que dejó huella. “Uno toma conciencia de la importancia de prepararse lo mejor posible, porque esa persona que vamos a rescatar bien podría ser nuestro familiar”, reflexionó.

Siempre de guardia

En el cuartel de bomberos voluntarios de la Capital, así como los más de 60 de distintas localidades, la solidaridad y el compromiso son la premisa con que se inscriben los aspirantes, que tras un año y medio de capacitación, pueden luego pasar a integrar el cuerpo activo. No reciben por su tarea ninguna remuneración, se sostienen con cuotas societarias y agradecen especialmente el respaldo del gobierno provincial para su trabajo. “Nos han dotado de una autobomba forestal, un recurso con el que no contábamos, además de cubrir con obras social y seguro a todos los integrantes”, destacó a su turno el jefe, Daniel Bertorello.

Con 25 años de servicio, destacó que el 50% del personal voluntario son mujeres. “Es un cuartel que trabaja 24 horas todos los días”, recordó. Aunque la tarea principal en la ciudad de Corrientes es para intervenciones en incendios estructurales, siempre “contamos con apoyo de los bomberos de la policía y también estamos dispuestos a apoyar a otros destacamentos que nos requieran”, explicó.

Con el entrenamiento para vestirse en pocos segundos, y guardias que a veces se interrumpen por llamados a la madrugada, los más de 30 voluntarios forman parte de una gran familia, donde “es necesario el periodo de entrenamiento, para conocer cada herramienta y el manejo, eso marca la diferencia en salvar o no una vida, e incluso la propia”, explicaron quienes tuvieron en 2025 más de 2000 intervenciones, así como unas 120 en lo que va de enero. “Lo que mejor puede hacer la ciudadanía para colaborar en tiempos de riesgo de incendio es claro: no prender fuego”, reiteraron al final.

Desde el gobierno provincial, por su parte, retiraron los medios de comunicación para informar de focos ígneos: 103, 911 o 100, así como una línea de Defensa Civil 379 450-4697.

Las autoridades insistieron en que la responsabilidad civil es clave para evitar que la situación escale a niveles similares a los de temporadas pasadas.