Este domingo los colectivos urbanos serán gratuitos para ir a votar

La Municipalidad de Corrientes informa que este domingo 26 de octubre el boleto del transporte urbano de pasajeros en el ámbito de la ciudad será gratuito, en el horario de 7 a 19, para que los vecinos puedan cumplir con su deber cívico.

La decisión tiene por objetivo facilitar el traslado de los electores a los diferentes lugares de votación con motivo de las elecciones legislativas nacionales.

Desde la Secretaría de Movilidad y Seguridad Ciudadana indicaron que los colectivos estarán disponibles de forma gratuita en el horario de votación, en todas las empresas prestatarias del servicio en el ámbito de la ciudad de Corrientes, y abarca a sus diferentes ramales.

Cabe recordar que este domingo se definirá la configuración de las Cámaras de Diputados y Senadores en el país; la renovación legislativa es un paso crucial en el sistema democrático. Por Corrientes se renovarán tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.