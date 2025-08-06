Este fin de semana Bella Vista recibirá al 3er congreso Ecoturístico del Litoral

Este próximo sábado 9 de agosto en el Complejo Polideportivo “Julio Cesar Cassani” tendrá lugar este congreso que tiene como objetivo fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre actores del ecoturismo y del turismo regenerativo a nivel local, nacional e internacional.

En este marco se contará con la presencia de la Ministra de Turismo Ing. Alejandra Eliciri; el Senador Provincial Sergio Flinta; el Subsecretario de Turismo David Zajarevich, el Subsecretario de promoción e inversión turística Augusto Costaguta; el Subscretario de coordinación regional y grandes eventos, Oscar Macias; la Directora de Turismo de la Provincia Mercedes Alegre y la Intendente de Bella Vista Noelia Bazz, entre otros.

Por lo tanto, vale desatacar que este congreso cuenta con un programa preliminar que comenzará a las 07:00 hs con las acreditaciones y a partir de las 08:30 hs con las presentaciones.

Programa preliminar

08:30- Presentación: “Turismo Regenerativo: el impacto en los territorios” Mgter. Pedro

Smith. Director Ejecutivo Sueño Andino -Chile. Modera. Ministra de Turismo de la Provincia de

Corrientes. Ing. Alejandra Eliciri.

09:10- Presentacion: Turismo y Conservación. Plan de desarrollo de la Reserva Natural Isoro.

Provincia de Corrientes. Lic. Ignacio Osella.

9:30 – Presentación: Plan Iberá Gestión de un Destino Inteligente -Comité Iberá. Coordinador

del Comité Iberá. Dr. Sergio Flinta.

10:10 –Panel Región Litoral-Programa “Ruta de las Aves de Misiones”. Subsecretaria de

Ecoturismo. Lic. Liza Carlzon; Parque Nacional Impenetrable. Natalia Correa; De la Conservación

al Desarrollo: “El Modelo Ecoturístico de Villa Ocampo Corazón del Jaaukanigás” – Marianela

Machuca. Santa Fe

10:50- CAFÉ

11:10- Panel de Experiencias: Desarrollo de oferta local, basado en políticas de Estado: Isla

de las Damas (Goya) Lic. Sebastián Candia; Reserva Municipal Santa Catalina (Corrientes) Abg.

Hugo Calvano; Entre Humedales. Mercedes Cristaldo – Gladys Álvarez. (Loreto)

11:40- Presentación: Anfitriones de Experiencias Significativas. Presentación Virtual. Prof.

Alexa Pauls -UMA. México.

12:00-Presentación: Establecimiento Las Marías: “Industria, Comunidad y Naturaleza”. Lic.

Fernanda Álvarez.

12:15: Panel de experiencia: Desarrollo de la oferta basado en asistencias técnicas y nuevas

tendencias de la demanda: Senderos del Paraná: Prof. Amalia Cerdán (Ituzaingó); Astroturismo

en Iberá: Gisela Ortiz Rivero (San Miguel) Sobre ruedas: Prof. TT.César Perrotta

12:40: Almuerzo Libre

13:10: Presentaciones: Galería Colectiva de Experiencias.

? Encuentro con Aves. Abel Fleitas.

? Chamamé con Conciencia Ambiental – Música para la Conservación del Patrimonio Iberá

Diana Frete.

? El Sabor del Cielo en Iberá- Sotelo Miguel – Lezcano Sandra.

? “Iberá Libre” – Ángel Pérez Slanac.

? Corredor Turístico Ruta Provincial N° 5 – Pablo Giménez.

? Herramientas de Conservación y Desarrollo Local. Club de Naturaleza. Lic. Agustina

Vera.

14:00- presentación: “Transformando o Turismo para um futuro regenerativo”. Mgter.

Luciana De Lamare. Instituto Aupaba. Brasil.

14:30-Panel de experiencias: Revalorización del acervo y patrimonio cultural: Circuito

gastronómico Tembiu´heva. Lic. Ma. Amelia Ramírez (Ituzaingó). Circuito Histórico “Experiencia

Yapeyú- Viví Yapeyú” Yesica Pérez. Senderismo Toropi , City Tour y Bicy Tour – TT. Freddy Feyen

(Bella Vista).

15:00-Presentación: “Iberá, Corazón del Corredor de Naturaleza”. Fundación Rewilding

Argentina. Lic. Marisi López.

15:25 – Panel de Experiencias: Aportes a la Gestión Turística- Cultural desde la educación en

tiempos actuales. – “Política institucional, museos y desarrollo de turismo cultural” – Mgter.

María Núñez Camelino. Propuesta “Complejo turístico Nayic en Campo del Cielo”. Lic. Marianela

Pereyra Coutinho. “Que las aguas sigan brillando en el Iberá: más que una expresión de deseo”.

Lic. Alicia Rodríguez.

15:55 – Presentación: Programa Best Tourism Villages en Argentina: “Una mirada estratégica

para la jerarquización de pueblos turísticos en entornos rurales». Secretaria de Turismo de la

Nación – Lic. Rodrigo Báez- Lic. Sol Fantin y Lic. Maly Casares- Secretaria de Turismo. Municipio

Colonia Carlos Pellegrini.

16:20 – Presentación: Propuesta Ecoturismo Municipal en Bella Vista. Ing. Gastón Carcaño –

Ing. Hugo Toninas. Toropí. “Experiencias Educativas, Culturales y Turísticas en el Patrimonio

Paleontológico de Bella Vista”. TT. Natalio Areco. Secretaria de turismo Bella Vista.

16:40 – Presentación. “Desarrollo Local Inclusivo y Sostenible en Iberá”. Fundación Yetapá.

Dra. Cecilia Accattoli.

17:00 Panel de experiencias: Desde la gestión privada a la oferta local basada en la

sostenibilidad. “Turismo que deja Raíces” TT. Alejandra Boloqui- “Ecoturismo en Reserva

Naturales Privadas Argentinas” Lic Estrella Losada – “Puesto Yohaza” Patricia Haynes.

17:30- Panel de Experiencias: Cocineros y Artesanos de Iberá. Coordinadora Red de

Cocineros de Iberá. Gisela Medina y Coordinadora de Artesanos de Ibera. Hada Irastorza.

18:10- Panel de Experiencias: “Desde la gestión pública con la sostenibilidad ambiental como

forma de vida” Guardaparques: Mariana Richarte, Mariana Fraga, TT Walter Drews. Dirección

de Parques y Reservas de la Provincia. Centro de Conservación Aguará: Gpque Catalina Mancedo

(Corrientes). Reserva Tajy poty: Ricardo Palacios (Santo Tomé).

18:50-Presentación: “Una oportunidad para el desarrollo del ecoturismo” Emprendedores

somos Todos. Dra. Lourdes D’ Arrigo. Coordinadora del Programa.

19:00 Panel de experiencias : Patrimonio cultural, uso racional y sostenibilidad: “El uso del

títere como herramienta dinamizadora cultural y económica del turismo local” Prof. Martin

Iturrioz. El sello Correntino de Calidad Turística y su aplicación a la experiencia en un Centro de

Interpretación. Lic. Roxana Acosta Falcón. Casa Ibera. “Viajes con Propósito” Mario Martins.

Portal Laguna Ibera.

19:30 Panel de experiencias – “Construyendo un Turismo Sustentable en Corrientes: Gestión

Local con Perspectiva de Futuro”. Secretaria de Calidad Corrientes Capital. Lic. Juan Pedro

Picasso. “Redes que conectan naturaleza, el poder de la comunicación digital en el ecoturismo

del Litoral”. TT Nicolás Duarte. “Sendero de Mantilla” Roque Ibáñez. “Turismo y Deporte:

Cambyreta Trail Running”. Lic. Liliana Solis.(Ituzaingó)

20:10- cierre y conclusiones – feria gastronómica – noche libre- cierre jornada