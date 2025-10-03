Este fin de semana habrá feria de colectividades, maratón y paseos guiados

Desde el viernes y hasta el domingo, la Municipalidad de Corrientes preparó una agenda con diversas actividades al aire libre. Las propuestas que se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad incluyen ferias, talleres literarios, visitas guiadas y muchas otras alternativas más.

Este fin de semana, la Municipalidad de Corrientes propone un amplio abanico de ofertas culturales y de esparcimiento para vecinos y turistas. Entre las alternativas previstas habrá una maratón nocturna, ferias de emprendedores y de diseño, visitas pedestres guiadas, fiesta de colectividades y más opciones para el disfrute de grandes y chicos.

La tradicional Feria de Artesanos tendrá lugar el viernes, de 9 a 22, en la plaza Cabral, como siempre con una amplia variedad de creaciones únicas y productos locales. Mientras que el sábado y domingo, en el mismo horario, se trasladará a Costanera Sur y Las Heras, brindando una oportunidad para disfrutar del paseo junto al río y descubrir piezas únicas realizadas por emprendedores locales. Se podrán adquirir productos en cuero, madera, tejido, dulces regionales, comidas típicas y floricultura.

Este viernes, de 9 a 12, se llevará adelante la “Final de Tejo Intercentros” en la delegación del barrio Dr. Montaña (Florencio Varela 516), destinada a adultos mayores.

En tanto que, a partir de las 18.30, en Casa Molinas, museo de sitio histórico y arqueológico (Carlos Pellegrini 993), se llevará adelante el cierre del taller literario de ”Escritura Creativa” a cargo de Dalia de Jesús Romero y Nily Yaeger Bullón. Este ciclo inició en mayo, y estuvo destinado a jóvenes y adultos. Se entregarán certificados.

Durante los días sábado 4 y domingo 5 se desarrollará la 2° Edición de la “Ultra Maratón Internacional”, organizada por la Asociación Civil «Corredores del Taragui». El punto de partida será el sábado, a las 20, en Necochea y Av. Costanera Juan Pablo II, y se extenderá hasta las 8 del domingo. Se abona inscripción.

Visitas guiadas

El sábado se realizará el habitual circuito turístico «Descubrí Corrientes» con un recorrido guiado por los atractivos de la ciudad. En esta oportunidad será en la plaza 25 de mayo y sus alrededores, con el punto de encuentro en el Monumento al General San Martín, de 18 a 20.

El domingo, la visita guiada será al cementerio San Juan Bautista, de 18 a 20. Inscripción se realiza a través del siguiente link: https://visitcorrientes.tur.ar/descubri/

Colectividades

El domingo, desde las 17, se realizará la 5° Edición de la Fiesta de las Colectividades, en el parque Camba Cuá (zona piletón).

En esta ocasión, el evento reunirá a 16 colectividades: Alemania, Austria, España, Francia, Grecia, Italia, Piamonte, Japón, Líbano, Países Bajos, Paraguay, Perú, Ucrania, Venezuela, México y UCAL, que ofrecerán una amplia propuesta de gastronomía típica, danzas, trajes tradicionales, música en vivo y stands institucionales.

El encuentro se extenderá hasta las 23 y busca consolidarse como un espacio de integración cultural y revalorización de tradiciones.

Asimismo, de 16 a 22, en Paseo Terrazas del Paraná (Av. Costanera y Edison) será el turno de una nueva edición de Ciudad de Diseño. En el espacio habrá emprendedores creativos de objetos, indumentaria, decoración, didácticos, gastronomía y mucho más.