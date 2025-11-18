Este jueves 20 se celebra el Día de la Música con un concierto Sinfónico Coral en el Teatro Vera

El Instituto Superior de Música “Prof. Carmelo H. De Biasi” junto a la Orquesta Sinfónica de Corrientes proponen esta velada de celebración del Día de la Música el jueves 20 desde las 21 hs en el Teatro Oficial Juan de Vera. Las entradas ya están a la venta en weepas.ar y en boletería del teatro

La institución educativa forma a niños, jóvenes y profesionales de la música desde hace más de 50 años; numerosos integrantes de la orquesta sinfónica han pasado por las aulas del ISMU siendo hoy docentes del mismo.

En la noche del jueves 20 de noviembre se presentarán en vivo el Coro de Niños dirigido por Lisandro Palomo; el coro “Cantus Animae”, dirigido por Alejandro Bendersky y el coro “Les Amis” de la ciudad de Resistencia, dirigido por Eduardo Rodríguez.

El solista invitado será el barítono Francisco Malvido y junto a la Orquesta Sinfónica de Corrientes interpretarán grandes oberturas románticas como “Nabucco” de Verdi, “Guillermo Tell” de Rossini, “Mefistófeles de Boito” y “Obertura 1812” de Tchaikovsky, entre otras.

El director invitado para este gran concierto sinfónico coral es el Maestro Alejandro Bendersky, rector del Instituto Superior de Música “Carmelo H. De Biasi”, quién se expresó respecto de la iniciativa manifestando que “históricamente el ISMU y el Teatro Vera han tenido una estrecha relación, llevándose adelante nuestro gran concierto anual en el Vera en coincidencia con el Día de la Música, que se celebra cada 22 de noviembre.

Ahora que el teatro ha retomado sus actividades con tanto éxito, sin haber perdido un ápice de su acústica excepcional, estoy como director invitado para dirigir a la Orquesta Sinfónica de Corrientes y a los coros del instituto, tanto de niños, como de adultos, y también el coro Le Amis de Resistencia, que dirige el maestro Eduardo Rodríguez.

Este concierto tan especial es organizado por la cooperadora del ISMU y lo recaudado será destinado a la institución”, agregó Bendersky.

Entradas

Las entradas, disponibles desde $10.600, se encuentran a la venta en weepas.ar y en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs.

Para clientes del BanCo con tarjetas de crédito Visa, pueden adquirirse con un 20% de reintegro y hasta en 3 cuotas sin interés.