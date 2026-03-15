Este lunes 16 comienza el pago del plus con aumento y la diferencia del abonado el 9

El cronograma se extenderá hasta el miércoles 18 con no bancarizados. El incremento salarial fue acordado el miércoles en Mesa Paritaria y tiene aplicación inmediata. Por eso ya se actualiza este segundo plus -el extraordinario- y, en simultáneo, también se ajusta el monto del primer pago efectuado previo a cerrarse el acuerdo.

El mismo lunes 16 de marzo, los trabajadores de planta, contrato y los agentes Neike bancarizados tendrán depositado en sus respectivas cuentas bancarias el pago del segundo plus del mes, más la diferencia del plus ordinario abonado el día 9, que se ajustará así a los nuevos valores. Dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, aquellos trabajadores Neike que no están bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil 1269. Los pagos se realizan de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

En este caso, el lunes 16 les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2; el martes 17 continuará con documentos finalizados en 3, 4, 5 y 6. En tanto, el miércoles 18 concluirá con terminación 7, 8 y 9.

En tanto, los Neike bancarizados que no poseen tarjeta de débito deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal Av. Teniente Ibáñez 1826), de acuerdo con el cronograma detallado anteriormente, del lunes 16 al miércoles 18.