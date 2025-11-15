El cronograma se extenderá hasta el miércoles 19 de noviembre, según lo anunció el intendente Eduardo Tassano a través de sus redes sociales. Este adicional también se abona desde este mes con un nuevo aumento, acordado en su momento en paritarias.

Los trabajadores de planta, contrato y los agentes Neike bancarizados tendrán depositado el pago del plus en sus respectivas cuentas bancarias este mismo lunes 17 de noviembre, dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, aquellos trabajadores Neike que no estén bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil 1269. Los pagos se realizan de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

En este caso, el lunes 17 de noviembre les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2; el martes 18 de noviembre, a los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6; y el miércoles 19 de noviembre, a los que tengan documentos que finalicen en 7, 8 y 9.

En tanto, los Neike bancarizados pero que no poseen tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal av. Teniente Ibáñez 1826) de acuerdo al cronograma detallado anteriormente que va del lunes 17 al miércoles 19 de noviembre.