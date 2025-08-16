Este lunes 18 inicia el pago del plus complementario a municipales

El cronograma se extenderá hasta el miércoles 20 de agosto, según lo anunció el intendente Eduardo Tassano a través de sus redes sociales.

Los trabajadores de planta, contrato y los agentes Neike bancarizados tendrán depositado el pago del plus en sus respectivas cuentas bancarias este mismo lunes 18 de agosto, dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, aquellos trabajadores Neike que no estén bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil 1269. Los pagos se realizan de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

En este caso, el lunes 18 de agosto les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2; el martes 19 de agosto, a los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6; y el miércoles 20 de agosto, a los que tengan documentos que finalicen en 7, 8 y 9.

En tanto, los Neike bancarizados pero que no poseen tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal av. Teniente Ibáñez 1826) de acuerdo al cronograma detallado anteriormente que va del lunes 18 al miércoles 20 de agosto.