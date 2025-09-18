Este lunes 22 comienza el pago delplus especial para municipales

El cronograma se extenderá hasta el jueves 25, teniendo en cuenta el asueto del 24 por el Día de la Virgen de la Merced, según anunció el intendente Eduardo Tassano a través de sus redes.

Los trabajadores de planta, contrato y los agentes Neike bancarizados tendrán depositado el pago del plus en sus respectivas cuentas bancarias este mismo lunes 22 de septiembre, dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, aquellos trabajadores Neike que no están bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil 1269. Los pagos se realizan de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

En este caso, el lunes 22 de septiembre les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2. En tanto que el martes 23, será el turno de los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6.

Como el miércoles 24 de septiembre es asueto por el día de la Patrona de la ciudad, el cronograma finalizará el jueves 25, con documentos terminados en 7, 8 y 9.

En tanto, los Neike bancarizados pero que no poseen tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal av. Teniente Ibáñez 1826) de acuerdo al cronograma detallado anteriormente, que va del lunes 22 al jueves 25 de septiembre.