Este lunes 25 comienza el pago del plus especial para municipales

El cronograma se extenderá hasta el miércoles 27, según anunció el intendente Eduardo Tassano a través de sus redes.

Los trabajadores de planta, contrato y los agentes Neike bancarizados tendrán depositado el pago del plus en sus respectivas cuentas bancarias este mismo lunes 25 de agosto, dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, aquellos trabajadores Neike que no están bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil 1269. Los pagos se realizan de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

En este caso, el lunes 25 de agosto les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2. En tanto que el martes 26, será el turno de los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6.

El cronograma finalizará el miércoles 27 con documentos que finalicen en 7, 8 y 9.

En tanto, los Neike bancarizados pero que no poseen tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal av. Teniente Ibáñez 1826) de acuerdo al cronograma detallado anteriormente, que va del lunes 25 al miércoles 27 de agosto.