Este lunes 27 comienza el pago del plus especial para municipales

El cronograma de este adicional de octubre se extenderá hasta el miércoles 29, según anunció el intendente Eduardo Tassano a través de sus redes.

Los trabajadores de planta, contrato y los agentes Neike bancarizados tendrán depositado el pago del plus en sus respectivas cuentas bancarias este mismo lunes 27 de octubre, dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, aquellos trabajadores Neike que no están bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil 1269. Los pagos se realizan de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

En este caso, el lunes 27 de octubre les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2. El martes 28, será el turno de los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6. Finalizará el miércoles 29, con documentos terminados en 7, 8 y 9.

En tanto, los Neike bancarizados pero que no poseen tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal av. Teniente Ibáñez 1826) de acuerdo al cronograma detallado anteriormente, que va del lunes 27 al miércoles 29 de octubre.