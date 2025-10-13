Exitoso segundo encuentro del Seminario Intensivo de Gestión Cultural

En el Salón Azul de la Facultad de Derecho se realizó este lunes el seminario “Ingeniería Cultural: claves para pensar, planificar y transformar”, en el marco del programa Escuelas de Artes y Oficios. El mismo estuvo a cargo de la gestora cultural Diana Saieg, actual directora de cultura de la Fundación Metropolitana y ex presidenta del Fondo Nacional de las Artes. El miércoles 15, de 8 a 13, se llevará adelante un nuevo encuentro en la Casa del Bicentenario (Av. San Martín y Victor Navajas) de la localidad de Santo Tomé.

La jornada organizada por el Instituto de Cultura de Corrientes (ICC) y la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE, comenzó con las palabras del gerente ejecutivo del ICC, Ramón Blanco, quien dio la bienvenida a los presentes y destacó la posibilidad de contar con los aportes de Saieg, quien “es una amiga de Corrientes” y “se desempeñó en cargos muy importantes a lo largo de 40 años de trayectoria”, entre los que señaló la presidencia del Fondo Nacional de las Artes, la dirección del Museo de Arte de Tigre, y la subsecretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Beatriz Kunin, formó parte del cierre del encuentro, y agradeció a la capacitadora “por compartir su conocimiento”. Coincidieron en la importancia de aprender continuamente para progresar, e hicieron énfasis en la necesidad de arriesgarse y ser creativos en los proyectos culturales.

En un diálogo con los asistentes, Saieg abogó por volver a poner en valor la “vocación” que caracteriza a los gestores culturales y cómo eso es muchas veces el motor de distintas iniciativas. También se refirió a la importancia de trabajar el sector público con el privado. “Es fundamental asociarnos al sector privado para potenciar nuestros proyectos”, aseguró.

Espacio de formación

Este seminario propone un espacio de formación intensiva orientado a brindar herramientas conceptuales y operativas que permitan diseñar, comunicar y ejecutar proyectos culturales con impacto social, económico y simbólico. El ámbito de desarrollo del seminario es académico, científico, cultural y literario, propiciando el cruce de saberes y experiencias entre distintos sectores del campo cultural.

Está dirigido a gestores culturales, artistas, productores, docentes, comunicadores, responsables de instituciones culturales, estudiantes de carreras afines y todas las personas interesadas en el tema.

De esta manera, se busca abordar los principales conceptos y marcos actuales de la gestión cultural; reconocer estrategias y aliados clave para el desarrollo de proyectos; explorar nuevas narrativas y soportes tecnológicos aplicables al campo cultural; y diseñar propuestas viables desde una mirada innovadora, contextualizada y argumentada.