Fin de semana con eventos musicales al aire libre y en espacios independientes

Como cada fin de semana, desde la Municipalidad de Corrientes se propone un amplio abanico de ofertas culturales y de esparcimiento para locales y turistas. Entre las alternativas habrá visitas guiadas a la Reserva Municipal, a los mausoleos de la ciudad, ferias de artesanos, festival regional, roda de samba, entre otras. Todas son totalmente gratuitas y abiertas a todo público.

La tradicional Feria de Artesanos tendrá lugar el viernes, de 9 a 22, en la plaza Cabral, como siempre con una amplia variedad de creaciones únicas y productos locales. Mientras que el sábado y domingo, en el mismo horario, se trasladará a Costanera Sur y Las Heras, brindando una oportunidad para disfrutar del paseo junto al río y descubrir piezas únicas realizadas por emprendedores locales. Se podrán adquirir productos en cuero, madera, tejido, dulces regionales, comidas típicas y floricultura.

El sábado 16, de 8.30 a 10.30, se realizarán las visitas guiadas a la Reserva Natural Municipal “Santa Catalina”. Los interesados pueden inscribirse en www.ciudaddecorrientes.gov.ar/reservasantacatalina o a través del Muni Bot, opción 7.

Desde las 17 en la Terraza de Coco (3 de abril y Costanera) los amantes del ritmo brasileño podrán disfrutar de una “Roda de Samba” con show de academias de samba no pe y artistas invitados.

Festival Lapacho

También el sábado, desde las 17, en el Espacio Mariño (Santa Fe 847) se desarrollará el Festival Lapacho, con el objetivo de promover la cultura local y la vinculación con los artistas regionales en diálogo musical, fomentar la participación comunitaria y apoyar a los artistas y creadores.

Es un festival independiente realizado entre el grupo musical TAJY, el Espacio Mariño y la Subsecretaría de Desarrollo y Producción Cultural municipal. Sobre esta iniciativa, Federico Maceri, subsecretario de Desarrollo y Producción Cultural del Municipio indicó: “Apoyar la realización del Festival Lapacho va de la mano fundamentalmente con el modelo cultural que esta gestión ha implementado en conjunto con los diferentes actores culturales de esta ciudad”.

Se llevarán adelante actividades culturales en conjunto con la Municipalidad de Corrientes que son fundamentales para el desarrollo productivo de la economía de trabajadores culturales, ya que promueven y alojan la actividad cultural independiente, como la investigación y la enseñanza, facilitando la integración y la interacción social.

Destacó la importancia de este festival, por su origen autogestivo, desde un circuito emergente, convirtiéndose en un espacio de referencia a nivel regional respecto de expresiones artísticas vinculadas a la raíz folklórica, convocando a artistas de toda la Argentina y la región guaranítica.

El Festival incluirá charlas, talleres y paneles respecto de distintas temáticas, además de Feria de autor, pintura en vivo y la exposición de los ganadores del concurso ‘Corrientes al Lienzo’”. Actuarán: Cecilia Pahl, German Kalber, Hibridus y Tajy, también se dictarán talleres y el Conversatorio “Música del Litoral: Identidad y creación” dictado por Cecilia Pahl, Germán Kalber, Osvaldo Burgos y Tajy.

Cerveceros y peña

El sábado, desde las 19, se llevará adelante en el parque Mitre (calle Pilu Gómez) el Festival Anual “Somos Cerveceros” con djs, bandas en vivo, cerveza artesanal, barra de tragos y patio gastronómico.

El domingo, desde las 15.30, en el parque Camba Cuá se conmemorará el Día Mundial del Wushu con clases abiertas de: Taijiquan tradicional yang, Wushu Kung Fu, Taijiquan moderno).

A partir de las 17, en la rotonda Plaza España (Av. Pujol y Carlos Pellegrini) tendrá lugar la Peña Oficial de la Ciudad. En esta ocasión, se presentarán: el elenco municipal “Selva Guarani”, el ballet folklórico San Juan Bautista Dulce Milagros, Raulito Alonzo y su conjunto, Los Auténticos del Chamamé, Braian Acevedo y su conjunto, Los Criollos de Corrientes, Vicente Franco y sus Criollos. Habrá además feria gastronómica y emprendedores.

Visitas guiadas

El sábado se realizará el habitual circuito turístico «Descubrí Corrientes» con un recorrido guiado por los atractivos de la ciudad. En esta oportunidad será en la plaza 25 de mayo y sus alrededores, con el punto de encuentro en el Monumento al General San Martín, de 18 a 20.

Asimismo, el domingo, la visita guiada será al cementerio San Juan Bautista, de 18 a 20. La Municipalidad pondrá a disposición un colectivo con salida desde la iglesia Catedral, a las 17.30 (puntual). Inscripción: https://visitcorrientes.tur.ar/descubri/