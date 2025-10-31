 Fin de semana con ferias de artesanos, emprendedores y recorridos guiados

Desde el viernes al domingo, la Municipalidad preparó distintas actividades para vecinos y turistas. Entre ellas, ferias, recorridos pedestres, presentación de libros y playa. Todas las propuestas son totalmente gratuitas y abiertas a todo público.

Una vez más, desde el viernes al domingo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de actividades organizadas por la Municipalidad de Corrientes totalmente gratuitas y al aire libre. Entre ellas, ferias de artesanos y emprendedores, recorridos pedestres por los principales atractivos de la ciudad, sol y playa.

La tradicional Feria de Artesanos tendrá lugar el viernes, de 9 a 22, en la plaza Cabral, como siempre con una amplia variedad de creaciones únicas y productos locales. Mientras que el sábado y domingo, en el mismo horario, se trasladará a Costanera Sur y Las Heras, brindando una oportunidad para disfrutar del paseo junto al río y descubrir piezas únicas realizadas por emprendedores locales. Se podrán adquirir productos en cuero, madera, tejido, dulces regionales, comidas típicas y floricultura.

El viernes, a las 19, se presentará el libro “La niña del moño azul y otros cuentos” en el Centro Cultural Adolfo Mors, ubicado en Pellegrini 542, en pleno parque Cambá Cuá.

El sábado se realizará el habitual circuito turístico «Descubrí Corrientes» con un recorrido guiado por atractivos de la ciudad. En esta oportunidad será la segunda vez que se llevar adelante en la plaza Libertad (Hipólito Yrigoyen entre Roca y Perú), con el punto de encuentro en el Monumento Central “Tributo a la búsqueda de la Libertad”, en el horario de 18 a 20.

En tanto que el domingo el recorrido será por la Plaza 25 de Mayo, Museo Histórico de Corrientes y sus alrededores. El punto de encuentro será en el Monumento al General San Martín, de 18 a 20. Como siempre, los interesados en participar deben inscribirse a través del siguiente link: https://visitcorrientes.tur.ar/descubri/

Asimismo en Paseo Terrazas del Paraná (Av. Costanera y Edison), de 18 a 23, se desarrollará una nueva edición de “Ciudad de Diseño”, una muestra de emprendedores creativos de objetos, indumentaria, decoración, didácticos, gastronomía y muchas propuestas más.

Temporada de playas

En tanto, para quienes deseen disfrutar del sol y la playa, hay cinco balnearios habilitados. Se trata de Arazaty I y Arazaty II, Malvinas I y Malvinas II (balneario recreativo exclusivo para canes), y Molina Punta. Los visitantes pueden acceder a la playa de 8 a 20.

Cabe señalar que en Arazaty I y II y Malvinas I, los sanitarios permanecen abiertos hasta las 2.30 de la madrugada.