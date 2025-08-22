Fin de semana con festejo para los niños, freestyle, feria gastronómica y maratones

Desde el viernes y hasta el domingo, la Municipalidad de Corrientes preparó una atractiva agenda de actividades para grandes y chicos. Las propuestas que se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad incluyen ferias, visitas guiadas, espacios gastronómicos, encuentros literarios, peñas y mucho más.

Como cada fin de semana, desde la Municipalidad de Corrientes se propone un amplio abanico de ofertas culturales y de esparcimiento para locales y turistas. Entre las alternativas habrá actividades por el Mes de las Infancias, ferias gastronómicas, encuentros literarios para adultos y niños, recorridas pedestres, entre varias otras. Todas las propuestas son totalmente gratuitas y abiertas a todo público.

La tradicional Feria de Artesanos tendrá lugar el viernes, de 9 a 22, en la plaza Cabral, como siempre con una amplia variedad de creaciones únicas y productos locales. Mientras que el sábado y domingo, en el mismo horario, se trasladará a Costanera Sur y Las Heras, brindando una oportunidad para disfrutar del paseo junto al río y descubrir piezas únicas realizadas por emprendedores locales. Se podrán adquirir productos en cuero, madera, tejido, dulces regionales, comidas típicas y floricultura.

Desde las 19, en Casa Molinas (Pellegrini 937), en el marco del encuentro literario “Relatos del Corazón”, se leerán historias e interactuará con el público presente, desde la mirada del lector como protagonista, con la conducción de Rocío Palacios.

Del viernes al domingo, desde las 19, en La Unidad (3 de Abril 57) se realizará la feria gastronómica “Iberá ConVida” en el marco de la “Unidad Abierta”. Correntinos y visitantes podrán disfrutar del espacio emblemático que el Gobierno de la Provincia construye para instalarse como polo de desarrollo, valoración patrimonial y de innovación. Durante el fin de semana, espectáculos, artesanos, productos de nuestra tierra y, sobre todo, gastronomía con identidad, serán parte de la propuesta.

El sábado, en la biblioteca “El Palomar” del parque Mitre, de 15 a 17, se llevará adelante el encuentro literario: “El Contte te cuenta cuentos”.

Desde las 16 y en el marco del Mes de las Infancias, en el barrio Juan de Vera (calles Núñez Cabeza de Vaca y C. Irala) tendrá lugar un nuevo circuito de “Maratones barriales”, con la modalidad de 2 kilómetros participativo y 5 kilómetros competitivo.

De 16 a 20 en el Colegio Nacional, Quintana 699, se llevará adelante una nueva edición del juego de rol denominado “Dados en la Corriente”.

Visitas guiadas

El sábado se realizará el habitual circuito turístico «Descubrí Corrientes» con un recorrido guiado por los atractivos de la ciudad. En esta oportunidad será en la plaza 25 de mayo y sus alrededores, con el punto de encuentro en el Monumento al General San Martín, de 18 a 20.

Asimismo, el domingo, la visita guiada será al cementerio San Juan Bautista, de 18 a 20. La Municipalidad pondrá a disposición un colectivo con salida desde la iglesia Catedral, a las 17.30 (puntual). Inscripción: https://visitcorrientes.tur.ar/descubri/

Deporte, niñez y peña

El domingo, desde las 15, en el piletón del parque Camba Cuá se llevará adelante el Gran Festival del “Día de la Niñez” con espectáculos circenses, juegos, chocolate caliente, shows en vivo y más sorpresas.

En tanto que el evento “Choque de Puños” desembarcará, de 16 a 21, en la plaza Giachino del barrio Santa Teresita, con exhibición gratuita de boxeo.

Desde las 17 en la rotonda Plaza España (Av. Pujol y Carlos Pellegrini) tendrá lugar la Peña Oficial de la Ciudad. En esta oportunidad, actuarán: el elenco municipal Raíz Chamamecera, la academia de danzas “La Remadita”, Los Trovadores del Chamamé, Ezequiel Gauto y los Hermanos Gauto de Paraguay, Mar Entiveros junto a Juanita Paredez, Seba lbarra, Los Guepa Ché y Los Criollos de Corrientes. Habrá además feria gastronómica y emprendedores.

En el patio del Centro Cultural Adolfo Mors del parque Camba Cuá, desde las 19, se realizará un nuevo encuentro de rap y freestyle “Buscando el Punch”, con batalla de exhibición: Markhos y Poker VS Auge y Dyse. Host: Exe DK; Dj: Hei Zenh y los jurados: Rojas, Manaoso, Uri, Farid, SGR. Inscripciones gratuitas de 17 a 18. Llevar alimento no perecedero, que será destinado al merendero Comedor “Piecitos”.