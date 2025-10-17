De viernes a domingo, la Municipalidad preparó distintas actividades para las familias correntinas. Entre ellas, habrá música, danza, encuentros literarios, recorridos pedestres y para los más jóvenes, la final de una importante competencia de freestyle. Quienes aún no encontraron un obsequio especial, lo pueden adquirir en las ferias de artesanos con propuestas únicas y novedosas.

Como parte de las actividades que todos los fines de semana diagrama la Municipalidad de Corrientes para el disfrute de la familia, desde este viernes al domingo, se desarrollarán distintas propuestas destinadas a mimar a mamá. Entre ellas, encuentros de arte, jornadas literarias, visitas guiadas, competencias de freestyle, peña chamamecera, feria de artesanías, gastronomía y mucho más.

La tradicional Feria de Artesanos tendrá lugar el viernes, de 9 a 22, en la plaza Cabral, como siempre con una amplia variedad de creaciones únicas y productos locales. Mientras que el sábado y domingo, en el mismo horario, se trasladará a Costanera Sur y Las Heras, brindando una oportunidad para disfrutar del paseo junto al río y descubrir piezas únicas realizadas por emprendedores locales. Se podrán adquirir productos en cuero, madera, tejido, dulces regionales, comidas típicas y floricultura.

El sábado 18, desde las 10, en el Centro Cultural Adolfo Mors (Pellegrini 542), se realizará el encuentro “Encontr-Arte”, que incluirá una maratón de lectura, pintura, danza y música.

Asimismo, en la Biblioteca Recreativa “El Palomar” del parque Mitre, de 16 a 18, se llevará a cabo una nueva edición de la jornada literaria “El Contte cuenta cuentos”. En tanto que en el Colegio Nacional (Quintana 699), de 16 a 20, será el turno de los juegos de rol “Dados en la Corriente”, especial Halloween.

Desde las 18.30 en Casa Molinas (Pellegrini 937) se desarrollará una nueva edición del encuentro literario “Noche de las letras oscuras “.

El sábado se realizará el habitual circuito turístico «Descubrí Corrientes» con un recorrido guiado por los atractivos de la ciudad. En esta oportunidad será en la plaza 25 de mayo y sus alrededores, con el punto de encuentro en el Monumento al General San Martín, de 18 a 20.

Peña y freestyle

El domingo, Día de la Madre, de 7 a 19, las puertas de los cementerios San Isidro Labrador de Laguna Brava y San Juan Bautista estarán abiertas para quienes deseen visitar a sus deudos. En el caso del primero el ingreso se hará solo por el acceso principal, en el segundo se habilitarán ambos ingresos. Habrá además una misa en la capilla del Cementerio San Juan Bautista a las 11.

Desde las 16, en Punta Tacuara (Costanera y Pago Largo) se realizará la final de la competencia de freestyle “VDF de costa a costa”, Crew Corrientes, en homenaje a Juan Ortelli. A las 17 comenzarán los filtros y batallas de Outfits. Habrá premios en efectivo y más. Además, se podrá disfrutar de shows en vivo de la mano de JuanchyDGK, Yeax, Alon, Chizzo y Maru Cervin con la participación especial de Wall to Wall Battle.

Desde las 17 en la rotonda Plaza España (Av. Pujol y Carlos Pellegrini) se desarrollará la tradicional Peña Oficial de la Ciudad con la actuación del elenco Selva Guaraní, Agrupación Güepa Ché, Lucía Monzon, el Conjunto San Antonio, Anike Nderesaray, Los Caminantes del Chamame, Lalo Benitez Folklore y La Fuerza Chamamecera. Quienes asistan también podrán disfrutar de ferias gastronómicas y de emprendedores.

Temporada de playas

En tanto, para quienes deseen disfrutar del sol y la playa, hay cinco balnearios habilitados. Se trata de Arazaty I y Arazaty II, Malvinas I y Malvinas II (balneario recreativo exclusivo para canes), y Molina Punta. Los visitantes pueden acceder a la playa de 8:00 a 20.

Cabe señalar que en Arazaty I y II y Malvinas I, los sanitarios permanecen abiertos hasta las 2.30 de la madrugada.