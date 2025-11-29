La Municipalidad de Corrientes preparó distintas actividades que se desarrollarán de viernes a domingo para el disfrute de vecinos y turistas. Entre ellas, visitas guiadas a la reserva natural “Santa Catalina”, circuitos pedestres por espacios históricos y la estrella de la temporada: los cinco balnearios capitalinos. Todas alternativas totalmente gratuitas.

Una vez más, desde el viernes al domingo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de actividades organizadas por la Municipalidad de Corrientes totalmente gratuitas y al aire libre. Entre ellas, la Feria de Artesanos, recorridos pedestres por los principales atractivos de la ciudad y a la reserva Santa Catalina, al igual que los servicios y atractivos de la propuesta: sol y playa. Todas las actividades están sujetas a las inclemencias climáticas.

La tradicional Feria de Artesanos tendrá lugar el viernes, de 9 a 22, en la plaza Cabral, como siempre con una amplia variedad de creaciones únicas y productos locales. Mientras que el sábado y domingo, en el mismo horario, se trasladará a Costanera Sur y Las Heras, brindando una oportunidad para disfrutar del paseo junto al río y descubrir piezas únicas realizadas por emprendedores locales. Se podrán adquirir productos en cuero, madera, tejido, dulces regionales, comidas típicas y floricultura.

El viernes, desde las 19.30, en el Museo Casa Molinas (Pellegrini 937), se realizará la apertura de la muestra “Mitos a lo Pop Art”, interpretación de artes plásticas de mitos y leyendas de diferentes culturas, de alumnos del Instituto Vincent. Estará habilitada hasta el 8 de diciembre, de lunes a viernes de 8 a 14 y de 15 a 20.30; sábados, domingos y feriados de 9 a 21.

Durante todos los viernes y sábados de noviembre se están llevando adelante las visitas guiadas a la Reserva Natural Municipal Santa Catalina. Las mismas se hacen en dos turnos: 8:30 y 10:30, con una duración de dos horas aproximadamente. Los cupos son limitados, y se recomienda llevar hidratación y ropa adecuada para senderismo. La inscripción es, a través del siguiente link: www.ciudaddecorrientes.gov.ar/reservasantacatalina o a través del Muni Bot, opción 7.

El sábado, en el Colegio Nacional (Quintana 699), de 16 a 20, tendrá lugar una nueva jornada de juegos de rol en “Dados en la Corriente”.

En tanto que, desde las 18, se llevará a cabo el cierre anual de talleres municipales 2025 en Casa del Bicentenario (Av. Laprida y Caracas). En la oportunidad será la presentación y entrega de certificados a alumnos y profesores de artes plásticas, música, idioma, artes marciales, deportes y gimnasia para adultos.

El sábado, de 18 a 20, se realizará el habitual circuito turístico «Descubrí Corrientes» con un recorrido guiado por atractivos de la ciudad. En esta oportunidad será en la plaza Libertad (Yrigoyen entre Roca y Perú), con el punto de encuentro en el Monumento Central “Tributo a la búsqueda de la Libertad”.

En tanto que el domingo el recorrido turístico será por el cementerio San Juan Bautista. En este caso, el punto de encuentro será la entrada principal, de 18 a 20. Como siempre, los interesados en participar deben inscribirse a través del siguiente link: https://visitcorrientes.tur.ar/descubri/

Temporada de playas

Quienes deseen disfrutar del sol y la playa, hay cinco balnearios habilitados y con todos los servicios funcionando a pleno, en la ciudad de Corrientes. Se trata de Arazaty I y Arazaty II, Malvinas I y Malvinas II (balneario recreativo exclusivo para canes), y Molina Punta.

Los visitantes pueden acceder a la playa de 8 a 20. Cabe señalar que en Arazaty I y II y Malvinas I, los sanitarios permanecen abiertos hasta las 2.30 de la madrugada.