Fin de semana con propuestas para iniciar la primavera a puro chamamé, ferias y peñas

Desde el viernes y hasta el domingo, la Municipalidad de Corrientes preparó una atractiva agenda de actividades para grandes y chicos. Las propuestas que se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad incluyen un festival chamamecero, visitas guiadas, feria de emprendedores y mucho más.

Como cada fin de semana, desde la Municipalidad de Corrientes se propone un amplio abanico de ofertas culturales y de esparcimiento para locales y turistas. Entre las alternativas habrá actividades por el Día Nacional del Chamamé, Ciudad Diseño, recorridas pedestres, entre otras. Todas las propuestas son totalmente gratuitas y abiertas a todo público.

La tradicional Feria de Artesanos tendrá lugar el viernes, de 9 a 22, en la plaza Cabral, como siempre con una amplia variedad de creaciones únicas y productos locales. Mientras que el sábado y domingo, en el mismo horario, se trasladará a Costanera Sur y Las Heras, brindando una oportunidad para disfrutar del paseo junto al río y descubrir piezas únicas realizadas por emprendedores locales. Se podrán adquirir productos en cuero, madera, tejido, dulces regionales, comidas típicas y floricultura.

El viernes, desde las 19, en Casa Molinas (Pellegrini 937), se realizará la inauguración de la muestra artística “Corazones que crean”.

Durante dos días, el viernes y el sábado, desde las 18 en la Plazoleta Cocomarola (Av. Gobernador Pujol y Cocomarola) se llevará adelante un gran festival por el “Día Nacional del Chamamé”, con shows en vivo a cargo de artistas y elencos locales.

La jornada, organizada por la familia Cocomarola y la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) contará el viernes 19 con la actuación de: Herencia Correntina, Ricardo Verón, Hugo Leiva, Gabriel Cocomarola, Bocha Sheridan, Adolfo Alegre, Trébol de Ases, Los Nuevos Chaqueñisimos Cardozo, Grupo ltatí , Matías González, Los Sena, Los Hijos de los Barrios y El Poderoso Javier Solís.

Asimismo, el sábado 20 subirán al escenario: Rubén Darío Acosta, Conjunto San Fernando, Los Hermanos Velázquez, Tajy, Mauro Bonamino, Gicela Méndez Ribeiro, Rogelio Almirón, José Álvarez Grupo, Eduardo Romero, Cacho Espindola, Analia Espindola, Tono Benítez y Los Criollos.

En tanto, el sábado, de 16 a 21, en el Colegio Nacional, Quintana 699, se llevará adelante una nueva edición del juego de rol denominado “Dados en la Corriente”.

Visitas guiadas

El sábado se realizará el habitual circuito turístico «Descubrí Corrientes» con un recorrido guiado por los atractivos de la ciudad. En esta oportunidad será en la plaza 25 de mayo y sus alrededores, con el punto de encuentro en el Monumento al General San Martín, de 18 a 20.

El domingo, la visita guiada será al cementerio San Juan Bautista, de 18 a 20. Inscripción se realiza a través del siguiente link: https://visitcorrientes.tur.ar/descubri/

El domingo 21 de septiembre, para dar la bienvenida a la primavera, de 16 a 22 en el Paseo Terrazas Paraná (Avenida Costanera General San Martín y Tomás Edison) estarán los emprendedores de Ciudad de Diseño. En la oportunidad habrá emprendedores creativos de objetos, indumentaria, decoración, didácticos, gastronomía y mucho más, ofreciendo sus productos únicos y originales en una jornada llena de colores.

Por último, desde las 17 en la rotonda Plaza España (Av. Pujol y Carlos Pellegrini) tendrá lugar una nueva edición de la Peña Oficial de la Ciudad. En esta oportunidad, actuarán: Elenco Municipal Los del Paraná, La Renovación, Los Puros del Chamamé, La mezcla chamamecera, Los González, Braian Acevedo y su conjunto y Coquimarola y su conjunto. Habrá como siempre feria gastronómica y emprendedores.