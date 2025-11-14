Fin de semana con recorridos guiados, ferias y competencias de freestyle

La Municipalidad de Corrientes preparó distintas actividades que se desarrollarán de viernes a domingo para el disfrute de vecinos y turistas. Entre ellas, ferias de artesanos, recorridos pedestres, competencia de rap y freestyle y la propuesta habitual de playas. Todas son totalmente gratuitas y abiertas a todo público.

La tradicional Feria de Artesanos tendrá lugar el viernes, de 9 a 22, en la plaza Cabral, como siempre con una amplia variedad de creaciones únicas y productos locales. Mientras que el sábado y domingo, en el mismo horario, se trasladará a Costanera Sur y Las Heras, brindando una oportunidad para disfrutar del paseo junto al río y descubrir piezas únicas realizadas por emprendedores locales. Se podrán adquirir productos en cuero, madera, tejido, dulces regionales, comidas típicas y floricultura.

Durante todos los viernes y sábados de noviembre se realizarán visitas guiadas a la Reserva Natural Municipal Santa Catalina. La misma se hará en dos turnos: 8:30 y 10:30, con una duración de dos horas aproximadamente. Cupos limitados, se recomienda llevar hidratación y ropa adecuada para senderismo. Inscripción: www.ciudaddecorrientes.gov.ar/reservasantacatalina

El sábado se realizará el habitual circuito turístico «Descubrí Corrientes» con un recorrido guiado por atractivos de la ciudad. En esta oportunidad será en la plaza Libertad (Hipólito Yrigoyen entre Roca y Perú), con el punto de encuentro en el Monumento Central “Tributo a la búsqueda de la Libertad”, en el horario de 18 a 20. En esta oportunidad se tratará la historia del Tren Económico.

En tanto que el domingo el recorrido turístico será por el cementerio San Juan Bautista. En este caso, el punto de encuentro será la entrada principal. De 18 a 20 se hablará sobre historia, mitos y leyendas. Como siempre, los interesados en participar deben inscribirse a través del siguiente link: https://visitcorrientes.tur.ar/descubri/

Buscado el punch

El domingo, desde las 18, en el Centro Cultural Adolfo Mors del Parque Camba Cuá se llevará adelante el Torneo Oficial “Marco Antonio Sotelo “de Buscando el punch. Tendrá como Host a ExeDK, como DJ: HeiZenh, y los jurados serán: Rojas, Manaoso, Uri, Farid, Sgr. Inscripciones gratuitas de 17 a 18. Los asistentes deben llevar alimentos no perecederos que serán destinados al merendero Comedor “Piecitos”.

Temporada de playas

En tanto, para quienes deseen disfrutar del sol y la playa, hay cinco balnearios habilitados. Se trata de Arazaty I y Arazaty II, Malvinas I y Malvinas II (balneario recreativo exclusivo para canes), y Molina Punta. Los visitantes pueden acceder a la playa de 8 a 20. Cabe señalar que en Arazaty I y II y Malvinas I, los sanitarios permanecen abiertos hasta las 2.30 de la madrugada.