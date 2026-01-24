Vecinos y turistas podrán disfrutar de una variada agenda que incluye feria de artesanos, circuitos turísticos, propuestas deportivas y recreativas en las playas de la ciudad. Todas las iniciativas son totalmente gratuitas y abiertas a todo público.

La Municipalidad de Corrientes propone para este fin de semana una amplia agenda de actividades gratuitas y abiertas a todo público, pensadas tanto para vecinos como para turistas. Del viernes 23 al domingo 25 de enero habrá ferias, circuitos turísticos, actividades deportivas en la playa y la continuidad de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé, con presencia del stand municipal de promoción turística, salud y concientización ambiental.

Durante las tres jornadas, la ciudad ofrecerá alternativas que combinan cultura, movimiento, naturaleza y tradición, con epicentro en espacios emblemáticos como la costanera, las playas urbanas y el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

La agenda comenzará el viernes 23 de enero con la Feria de Artesanos, que se desarrollará de 9 a 21 horas en la plaza Cabral, sobre la peatonal Junín. Allí, vecinos y visitantes podrán recorrer los stands y adquirir productos artesanales elaborados en cuero, madera, tejidos, plantas y artículos regionales.

Ese mismo día, y hasta el domingo, continuará la presencia institucional de la Municipalidad de Corrientes en el 35° Fiesta Nacional del Chamamé, en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. En el predio estará presente el stand municipal, destinado a la promoción turística de la ciudad, acciones de salud y concientización ambiental.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma weepas.ar, en la boletería del Teatro Oficial Juan de Vera y en la boletería del anfiteatro, desde las 19.

El sábado 24 de enero será una de las jornadas más intensas de la agenda. Desde las 8 horas, en playa Molina Punta (Las Margaritas y rio Paraná) se dictarán clases de entrenamiento funcional abiertas a todo público.

En el mismo sector, desde las 10, se realizará la Experiencia Kayak, con prácticas gratuitas destinadas a quienes deseen iniciarse en esta actividad, en la zona comprendida entre Las Margaritas y el río Paraná. La propuesta es abierta a todas las edades.

Durante el día, la Feria de Artesanos se trasladará a la Costanera Sur, en la intersección de Juan Pablo II y Las Heras, donde funcionará de 9 a 22 horas.

Por la tarde, desde las 18 horas, habrá clases gratuitas de tejo en la playa en Arazaty, en avenida Costanera Juan Pablo II y Las Heras; mientras que en Arazaty II, avenida Costanera Juan Pablo II y Necochea, se desarrollarán entrenamientos de calistenia, orientados a fomentar el ejercicio al aire libre.

A las 19 horas tendrá lugar una nueva edición del circuito turístico “Descubrí Corrientes”, con un recorrido guiado por el circuito histórico del Paseo Arazaty. El punto de encuentro será en Punta Arazaty, y la actividad se extenderá hasta las 21 horas, con guías municipales que acompañarán el trayecto.

Los cupos son limitados, y para participar los interesados deberán registrar su inscripción a: bit.ly/descubrictes

En simultáneo, desde las 18 , se realizará el lanzamiento de Taekwondo en Arazaty, sumándose a la propuesta deportiva del fin de semana. Más tarde, a las 19, se dictarán las habituales clases de Zumba Gold también en ese mismo balneareo.

El domingo 25 de enero la propuesta continuará con actividades recreativas y deportivas en la costanera. Desde las 18 horas, en playa Arazaty, se dictarán nuevamente clases gratuitas de tejo, mientras que a las 19 horas será el turno de Zumba Gold, ideal para disfrutar en familia y al aire libre.

Con esta variada agenda, la Municipalidad de Corrientes reafirma su compromiso de ofrecer propuestas accesibles, gratuitas y de calidad, promoviendo el uso de los espacios públicos y fortaleciendo la identidad cultural y turística de la ciudad.