Fornaroli destacó una temporada turística positiva y el trabajo articulado con intendentes y legisladores

Al ser consultado en la fecha, por la prensa, el ministro secretario General de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, se refirió al desarrollo de la agenda de verano en Corrientes, resaltando el impacto positivo que tiene la temporada turística y cultural, y el trabajo coordinado que el Gobierno provincial viene llevando adelante junto a intendentes y legisladores para delinear las prioridades de gestión de este año.

En ese marco, Fornaroli subrayó que la agenda estival incluyó una fuerte impronta cultural, turística y de desarrollo económico, con eventos emblemáticos como la Fiesta Nacional del Chamamé y las distintas propuestas de verano en las localidades del interior. “Viene siendo una temporada positiva para Corrientes desde lo turístico y, por ende, desde el aporte económico que genera el turismo”, afirmó.

Encuentro con intendentes y legisladores

El funcionario señaló que, paralelamente, el Gobierno provincial continúa avanzando en la construcción de una agenda de trabajo conjunta con el gobernador Juan Pablo Valdés, manteniendo reuniones permanentes con intendentes y legisladores. “Estamos estableciendo una agenda de lo que será nuestro año de gobierno, escuchando el estado de situación de cada municipio y definiendo prioridades”, explicó.

En relación a los encuentros con los jefes comunales, Fornaroli indicó que las principales demandas están vinculadas a la obra pública, el fortalecimiento del parque de maquinarias y proyectos de interés productivo e industrial. “Contar con maquinaria es clave para una buena gestión municipal, para el mantenimiento y la prestación de servicios”, remarcó, al tiempo que señaló el desafío de administrar los recursos con mayor eficiencia.

Asimismo, destacó la buena sintonía con el Poder Legislativo provincial y nacional, con quienes se analiza el aporte de distintas iniciativas a la agenda de gestión del Ejecutivo, especialmente de cara al inicio del período de sesiones ordinarias del próximo 1° de marzo.

Por otra parte, también valoró las gestiones realizadas junto a legisladores, como la diputada provincial Sofía Brambilla y el senador nacional Eduardo Vischi, orientadas a generar vínculos con organismos internacionales, embajadas y empresas interesadas en invertir en Corrientes.

“El nuevo escenario que se abre con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea posiciona a Corrientes de manera estratégica, tanto por su ubicación geográfica como por su potencial productivo”, sostuvo.

Asistencia tras las inundaciones

Finalmente, el ministro se refirió a la asistencia a las localidades afectadas por las últimas lluvias e inundaciones, como San Luis y San Roque, destacando el trabajo integral del Gobierno provincial. “Más allá de la ayuda económica, hubo un fuerte acompañamiento técnico y asistencial, con la presencia de Salud, Desarrollo Social y Seguridad, y un monitoreo constante del gobernador”, concluyó.

Visita de Santilli

En cuanto al plano institucional y político, Fornaroli señaló que es posible la visita del ministro del Interior, Diego Santilli a la provincia esta semana, aunque aclaró que aún no hay confirmación oficial.