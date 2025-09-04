Foro Nacional de Turismo y CFT reunirá a los diferentes actores del sector en San Juan

Transformando destinos: Innovación, Tecnología y Sostenibilidad para un turismo inteligente, es la propuesta para esta edición 2025 del evento a llevarse a cabo los días 4 y 5 de septiembre en el Teatro del Bicentenario de la ciudad de San Juan. Habrá charlas magistrales, paneles con especialistas en la temática (Destinos Turísticos Inteligentes – DTI) y talleres participativos.

El objetivo del Foro Nacional de Turismo es construir juntos el futuro del turismo argentino, a través de la innovación y la colaboración: visión DTI compartida, networking estratégico, nuevas tecnologías aplicadas al turismo, innovación turística, gobernanza institucional, herramientas metodológicas y vinculación territorial. En tanto que la meta 2025-2026 es posicionar a Argentina como líder en turismo inteligente de América Latina.

El Foro se articula en torno a los siguientes ejes temáticos, que permiten abordar, desde distintas perspectivas, los principales desafíos y oportunidades para el desarrollo de Destinos Turísticos Inteligentes: sostenibilidad, tecnología, innovación, gobernanza y financiamiento.

En un contexto de cambio constante, repensar los destinos turísticos implica integrar de forma estratégica la innovación y la tecnología como motores de transformación, capaces de mejorar la gestión, la experiencia del visitante y la competitividad.

Siempre con la sostenibilidad como eje transversal, el Foro propone charlas magistrales, paneles temáticos, talleres y espacios de vinculación centrados en los principales ejes del modelo de Destinos Turísticos Inteligentes.

Asamblea del CFT

En el marco del Foro, ministros y secretarios de Turismo de todo el país participarán de la Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Turismo (CFT) que, como es habitual estará encabezada por el secretario de Ambientes, Deportes y Turismo de la Nación Daniel Scioli y, en este caso acompañado de autoridades del Gobierno de San Juan. En representación de la provincia de Corrientes asistirá el subsecretario de Coordinación Turística Regional y Grande Eventos Oscar Macías y la directora de Gestión Turística Mercedes Alegre, junto a miembros del equipo técnico quienes participarán del Foro.

A días de la realización de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) uno de los temas centrales girará en torno a ella, mientras que se presentará una propuesta de planificación de feriados del 2026, el inicio del ciclo lectivo del mismo año y la baja de tasas de aeropuertos en vuelos regionales, entre otros planteos y propuestas.