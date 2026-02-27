Este viernes 27 de febrero en las instalaciones del Club INVICO ubicado en Renacimiento 468 en B°Quintana culminará la Colonia de Vacaciones de Adultos Mayores organizada por el Ministerio de Desarrollo Social.

La Colonia se llevó a cabo todos los viernes de febrero de 8 a 12 en el Club mencionado y este viernes llega a su cierre.

Esta actividad fue impulsada por el Área de Adultos Mayores dependiente de la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social y se brindó a la posibilidad de disfrutar de la pileta y de otras actividades recreativas (bailes, juegos, gimnasia pasiva y acuática).