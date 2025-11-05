Gustavo Valdés acompañó al presidente Santiago Peña en una jornada de trabajo en Humaitá
El gobernador Gustavo Valdés, junto al gobernador electo Juan Pablo Valdés, acompañó al presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, al vicepresidente Pedro Alliana y al gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón, durante una jornada de trabajo y gestión en la localidad de Humaitá, que refleja el compromiso compartido con el desarrollo y la integración regional.
Durante el encuentro, las autoridades rindieron homenaje a los Héroes de la Patria y participaron de la inauguración de obras de infraestructura, viviendas y programas de becas para jóvenes. Asimismo, se firmó el contrato para la pavimentación de la Ruta Pilar–Boquerón–Humaitá, una obra clave que fortalecerá la conectividad vial y el progreso económico de las comunidades paraguayas y de la región fronteriza.
Valdés destacó la importancia de consolidar los lazos institucionales y de cooperación entre Corrientes y Paraguay, promoviendo “iniciativas que impulsan el desarrollo conjunto, la infraestructura y el progreso de las familias”, remarcó.