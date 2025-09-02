Este martes se realizará la reapertura del Centro Cultural Esquina

En el marco del programa de refacción y puesta en valor de salas y teatros del interior provincial ideado por el Teatro Oficial Juan de Vera, con apoyo del Gobierno de la provincia, este martes 2 desde las 19.30 hs se llevará adelante la reapertura del Centro Cultural Esquina ubicado en el edificio de la Sociedad Italiana de dicha localidad, con un acto protocolar y posterior estreno de la obra inédita “Centro Cultural Esquina Renace”

Hermanos del Vera, el programa ideado desde el Teatro Oficial Juan de Vera bajo dirección de Lourdes Sánchez, dependiente del Instituto de Cultura, y ejecutado con apoyo del Gobierno de la provincia se encuentra en etapa final en la localidad de Esquina.

Conveniado a principios de este 2025 entre el gobierno de la provincia y los intendentes de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, la intendente de Bella Vista, Noelia Bazzi, el intendente de Curuzú Cuatia, José Irigoyen y el jefe comunal Hugo Benítez, de Esquina, el programa “Hermanos del Vera” apunta al acondicionamiento y puesta en valor de teatros o salas del interior provincial, con el fin de mejorar la infraestructura y los espacios físicos para que el sector cultural y las comunidades del interior puedan producir, exhibir y hacer circular sus expresiones artísticas.

Centro Cultural Esquina Renace

La reapertura del Centro Cultural Esquina tendrá su acto protocolar en la fachada de la Sociedad Italiana, sita en Avenida Bartolomé Mitre y calle Benito Lamela, desde las 19.30 hs con participación de las autoridades municipales, provinciales y la directora general del Teatro Oficial Juan de Vera, Lourdes Sánchez.

Tras el acto formal en la fachada de la Sociedad Italiana, que estará especialmente iluminada para valorizar su riqueza arquitectónica, tendrá lugar la obra “Centro Cultural Esquina Renace”, bajo dirección de Edu Gondell y Maria Laura Cattalini, con una intervención artística en la sala auditorio del centro cultural por la actriz, cantante y compositora esquinense Yasmina Jazmín y Juan Gabriel Diris en guitarra, acompañados por el Ballet Oficial Esquina y bailarines del Taller de Formación Integral de Artistas del Centro Cultural Esquina, además de la participación de Diego Pereira, con un especial homenaje a Raúl Quintana, panadero de la ciudad de Esquina y escritor talentoso que contribuyó al género con letras memorables como «Esquina de los Lapachos», «Mi Pueblo Libertador» y «Pescador Aventurero», recientemente fallecido.

La música en vivo vendrá de la mano de Bocha Sheridan y un especial concierto que dará paso a una evocación de Diego Armando Maradona con la participación del grupo percusivo Esquina Samba Show y Charly Iácono, al ser Esquina la ciudad que cobijó a sus padres y su infancia. Para el cierre, nuevamente en la fachada de la Sociedad Italiana, Los Alonsitos sonarán en vivo para poner el broche de oro a la reapertura del Centro Cultural.

Las obras

En el marco del programa “Hermanos del Vera” ejecutado por el Gobierno de la provincia, las tareas de refacción se iniciaron con la reparación de los techos de la Sociedad Italiana con el objetivo de salvaguardar el cielorraso del edificio. En el salón auditorio se colocaron equipos de splits de 18 mil frigorías para refrigeración, previo reemplazo de las instalaciones eléctricas a nuevo que abarcan conexiones con el área técnica y el escenario.

En el escenario se reemplazaron los pisos utilizando la madera de pinotea original además de los telones. Sobre el cielorraso se instalaron conductos de alimentación eléctrica y de sonido que podrán operarse desde el área técnica, mediante una estructura metálica sobreelevada ubicada sobre la puerta de acceso al auditorio.

+ Info

Instagram | @teatrooficialjuandevera