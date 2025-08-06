Hermanos del Vera: el lunes 11 el “Centro Cultural Ituzaingó Renace”

El programa de refacción y puesta en valor de salas y teatros del interior de Corrientes ideado por el Teatro Oficial Juan de Vera con apoyo del Gobierno de la provincia finalizó en la localidad de Ituzaingó, que verá el Centro Cultural reabrir sus puertas, el lunes 11 desde las 19.30 hs. con un acto protocolar y gran puesta escénica con artistas locales e invitados especiales

El programa “Hermanos del Vera”, ejecutado por el Gobierno de la provincia, tiene por objetivo ofrecer refacciones y equipamiento para la puesta en valor de los espacios culturales del interior provincial, propiciando mejoras en dichos espacios a fines de seguir promoviendo la circulación de contenidos culturales de la comunidad en cada localidad.

El programa se puso en marcha en 2024 mediante una etapa de relevamiento, y a inicios de este año, firma de convenio mediante con los intendentes de cada localidad, comenzaron las obras de refacción en el Teatro Cervantes de Curuzú Cuatiá, la Sociedad Italiana de Esquina, y el Centro Cultural de Ituzaingó.

En paralelo a las mejoras ediliceas, el Teatro Oficial Juan de Vera tras su modernización, mediante coordinación desde la Dirección Técnica a cargo de Marta Vizcaino, donó a las salas incluidas en el programa, gran parte de la escenotécnica del coliseo correntino, como luminarias, consolas de sonido y otros artefactos.

Para culminar la obras y celebrar la reapertura del espacio por autonomasia de la cultura ituzaingueña, se realizará el lunes 11 un acto protocolar frente a sus puertas y la puesta en escena de la obra “Centro Cultural Ituzaingó Renace”, con dirección de María Laura Cattalini y Edu Gondell, y la participación de artistas locales, como Malena Pinto, Mauro Bonamino, el ballet Borgo e invitados especiales.

Centro Cultural Ituzaingó: las obras

Edificado por la EBY, el Centro Cultural de Ituzaingó fue refaccionado y puesto en valor a través de diversas obras para su uso para artes escénicas y cine. Se intervinieron los camarines contiguos al escenario, con trabajos de carpintería, dividiendo los camarines de los baños conexos. En los camarines se colocaron vitrinas iluminadas alrededor de los espejos para artistas, además de realizarse reparaciones de carpintería y pintura.

Los baños tuvieron cambios en los revestimientos por otros más modernos, además de reemplazarse los sanitarios y la colocación de cielorrasos.

El piso del escenario fue reparado a nuevo mediante una adición de plataformas de maderas. También se reemplazaron los telones por nuevos entelados. Se colocaron reflectores para escenario y se repararon las butacas del auditorio. En el acceso al salón auditorio del Centro Cultural los sanitarios fueron reparados a nuevo, con cambios en los revestimientos y artefactos.

+ Info

Instagram | @teatrooficialjuandevera