Inicio

Sobre nosotros

Publicidad

Contacta con nosotros

Búsqueda

Histórico Primer Tedeum Cristiano por el 40° Aniversario del Servicio Penitenciario Provincial

Avatar de @ctesnot
@ctesnot
Histórico Primer Tedeum Cristiano por el 40° Aniversario del Servicio Penitenciario Provincial

La emotiva ceremonia de Acción de Gracias reunió a autoridades provinciales, representantes del Servicio Penitenciario y más de 200 integrantes de la fuerza. Fue presidida por el reverendo, Ignacio Telechea, y transmitida en vivo a través de las redes oficiales.

En la mañana de este martes, el Servicio Penitenciario Provincial celebró su Primer Tedeum Cristiano en Acción de Gracias, en el marco del 40° Aniversario de la institución. La ceremonia, cargada de emotividad y simbolismo, estuvo a cargo del Reverendo Ignacio Telechea, Pastor de la Iglesia Cristiana “Jesús Vive”, quien guió el encuentro espiritual en reconocimiento al compromiso y la trayectoria de esta fuerza provincial.

El acto contó con la presencia del subsecretario de Gobierno, Luis Rodolfo Bravo; el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Oscar Martínez; y el subsecretario de Derechos Humanos, Manuel Cuevas. Acompañaron también el jefe del Servicio Penitenciario, inspector General, Guillermo Andrés Sotelo; la subjefe, inspectora General, Natalia Evangelina Aguirre Wirz; ex jefes de la institución, directores de establecimientos penitenciarios, cadetes y más de 200 integrantes del cuerpo penitenciario.

El evento se vivió en un clima de respeto, unidad y reflexión, donde se resaltaron los valores humanos y espirituales que sustentan la labor penitenciaria. La transmisión en vivo, realizada a través del Facebook oficial de la institución (facebook.com/share/v/1BQd8yxkkL), permitió que la comunidad acompañara este hecho histórico que marca un nuevo capítulo en la vida institucional del Servicio Penitenciario Provincial.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Artículos destacados

Búsqueda

Detalles del autor

Síguenos en

Categorías

Archivos

Etiquetas

Alejandro Abraham Banco de Sangre Bella Vista Cambio Climático Casa Molina CECAP cocaína Concejo Deliberante Defensoría del Pueblo de Corrientes dengue desarrollo social descacharrado Dia del Donante Día Mundial contra el Trabajo Infantil Eduardo Tassano EFA “Tupa Rembiapo” Emilio Lanari Encuentro Provincial de Cooperativas Escolares Enrique Vaz Torres Epidemiologia Feria del Libro Itinerante Guillermo Osnaghi Hacienda y Finanzas Haz lo Tuyo Hospital Escuela Industria José Irigoyen Lavalle Malvinas Norberto Ast Plan de Prevención Policía Federal Raúl Schiavi Ricardo Bertolino Ricardo Cardozo santa rosa SEDRONAR tabai tatacua