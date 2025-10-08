Histórico Primer Tedeum Cristiano por el 40° Aniversario del Servicio Penitenciario Provincial

La emotiva ceremonia de Acción de Gracias reunió a autoridades provinciales, representantes del Servicio Penitenciario y más de 200 integrantes de la fuerza. Fue presidida por el reverendo, Ignacio Telechea, y transmitida en vivo a través de las redes oficiales.

En la mañana de este martes, el Servicio Penitenciario Provincial celebró su Primer Tedeum Cristiano en Acción de Gracias, en el marco del 40° Aniversario de la institución. La ceremonia, cargada de emotividad y simbolismo, estuvo a cargo del Reverendo Ignacio Telechea, Pastor de la Iglesia Cristiana “Jesús Vive”, quien guió el encuentro espiritual en reconocimiento al compromiso y la trayectoria de esta fuerza provincial.

El acto contó con la presencia del subsecretario de Gobierno, Luis Rodolfo Bravo; el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Oscar Martínez; y el subsecretario de Derechos Humanos, Manuel Cuevas. Acompañaron también el jefe del Servicio Penitenciario, inspector General, Guillermo Andrés Sotelo; la subjefe, inspectora General, Natalia Evangelina Aguirre Wirz; ex jefes de la institución, directores de establecimientos penitenciarios, cadetes y más de 200 integrantes del cuerpo penitenciario.

El evento se vivió en un clima de respeto, unidad y reflexión, donde se resaltaron los valores humanos y espirituales que sustentan la labor penitenciaria. La transmisión en vivo, realizada a través del Facebook oficial de la institución (facebook.com/share/v/1BQd8yxkkL), permitió que la comunidad acompañara este hecho histórico que marca un nuevo capítulo en la vida institucional del Servicio Penitenciario Provincial.